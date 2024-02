Frauenfußball RWO-Frauen testen am Sonntag gegen Borussia Dortmund

Oberhausen Die Frauenfußball-Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen darf am Sonntag einen prominenten Gast im Stadion Niederrhein begrüßen.

Die Frauenfußball-Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen darf am kommenden Sonntag (15 Uhr) einen prominenten Gast im Stadion Niederrhein begrüßen. Das Team von Niklas Seeger bittet die Mannschaft von Borussia Dortmund zu einem Testspiel.

Wie auch die Kleeblätter, spielt der BVB in der Landesliga – genauer gesagt, in der Staffel 2 der Landesliga Westfalen. Dort ist der BVB mit 37 Zählern aus 13 Partien souveräner Tabellenführer. „Ich erwarte eine gute Kulisse. Das Ergebnis ist eigentlich zweitrangig. Es geht darum, gute Werbung für den Frauenfußball zu machen. Dennoch sind wir gut auf das Spiel eingestellt“, so der RWO-Trainer.

In personeller Hinsicht muss RWO einen weiteren, langfristigen Ausfall verkraften. Tatjana Pfeifer riss sich das vordere Kreuzband und wird dem Team lange fehlen – nicht der erste Ausfall aufgrund einer Kreuzbandverletzung, den Seeger beklagen muss. (gk)

