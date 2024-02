RWO klettert nach Auswärtssieg in Velbert auf Platz drei

Velbert RW Oberhausen gewinnt mit Mike Terranova an der Seitenlinie das Nachholspiel bei der SSVg Velbert und feiert den ersten Sieg 2024.

Beim Comeback an der Seitenlinie von Mike Terranova feierte Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen mit dem 3:0 (2:0)-Auswärtserfolg im Nachholspiel bei der SSVg Velbert den ersten Sieg in 2024. Damit kletterten die Kleeblätter auf den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Alemannia Aachen, bei dem RWO am Samstag (14 Uhr) antritt, beträgt nur noch sechs Punkte.

Im Vergleich zum 1:1 gegen den SV Lippstadt nahm Terranova vier Änderungen in der Anfangsformation vor. Die zuletzt gesperrten Tim Stappmann, Pierre Fassnacht und Cottrell Ezekwem kehrten zurück ins Team, während Winterneuzugang Phil Sieben sein Startelf-Debüt feierte. Auf der anderen Seite setzte Velberts Cheftrainer Dimitrios Pappas unter anderem auf die Dienste von Ex-Kleeblatt Felix Herzenbruch auf der Linksverteidiger-Position.

Unterhaltsame Anfangsphase, Cottrell Ezekwem besorgt das 1:0 für die Kleeblätter

Und der 31-Jährige war gleich in der Defensive gefordert: Nach Flanke von Ezekwem zirkelte Moritz Stoppelkamp den Ball ins lange Eck, wobei Herzbruch in höchster Not auf der Linie klären konnte (7.). Auf den anderen Seite hämmerte Yasin-Cemal Kaya die Kugel an den Posten (9.). Nur 60 Sekunden später lief Ezekwem frei auf das Tor von Velberts Schlussmann Marcel Lenz. Doch der Schuss des RWO-Angreifers ging knapp am Tor vorbei.

Besser machte es Ezekwem dann in Minute 15, als er sich gegen gleich zwei Gegenspieler durchsetzte und zum 1:0 per Lupfer traf (15.). Die Rot-Weißen blieben am Drücker und belohnten sich. Nach gutem Umschaltspiel über Sebastian Mai bediente Sven Kreyer den mitgelaufenen Stoppelkamp, der in der Mitte nur noch zum 2:0 einschieben musste (26.).

Doppelpacker Cottrell Ezekwem sorgt für die Entscheidung

Trotz der Führung blieb auch Velbert durchaus gefährlich, wobei Manuel Schiebener bei seinem Abschluss zu wenig Druck hinter den Ball bekam (35.). Da auch Pierre Fassnacht (42.) und Kreyer (43.) gute Möglichkeiten nicht nutzen konnten, blieb es zur Pause bei der 2:0-Führung für die Gäste.

In Durchgang zwei setzte RWO vor allem auf Konter. Stoppelkamp verzog knapp über die Latte (61.), wobei auch Kreyer nach Vorarbeit des eingewechselten Denis Donkor nicht für die Vorentscheidung sorgen konnte (63.). Glück hatten die Rot-Weißen in der Schlussphase bei einem erneuten Aluminium-Treffer der Hausherren (80.). Ezekwem tütete drei Minuten vor Abpfiff den Auswärtssieg mit seinem sechsten Saisontor endgültig ein.

SSVg Velbert - RWO: So haben sie gespielt

SSVg Velbert: Lenz; Diallo, Schiebener, Gabriel, Herzenbruch, Hamid (46. Berisha), Hemcke (64. Remmo), Hilger (73. Buzolli), Kaya, Hetemi (46. Machtemes), Mulomo.

RWO: Benz; Montag, Stappmann (77. Boche), Öztürk, Fassnacht, Sieben (56. März), Ngyombo (90. Yalcin), Mai (56. Donkor), Stoppelkamp, Ezekwem (90. Hot), Kreyer.

Tore: 0:1 Ezekwem (15.), 0:2 Stoppelkamp (26.), 0:3 Ezekwem (87.).

Gelbe Karten: Kaya, Hamid, Hemcke, Muiomo / -.

