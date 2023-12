RWO kommt beim Hallenmasters Castrop-Rauxel bis ins Finale

Oberhausen Die RWO-Traditionself wird Zweiter beim Merkur-Hallenmasters in Castrop-Rauxel. Auch beim NRW-Masters in Mülheim soll es weit gehen.

Zum Jahresausklang ging es für die Traditionself von Rot-Weiß Oberhausen zum Merkur-Hallenmasters von Eintracht Ickern in der Europahalle in Castrop-Rauxel. Ein Ausflug, der sich für die Kleeblatt-Veteranen lohnen sollte, schaffte es die Mannschaft von Teamchef Carsten Kemnitz doch bis ins Endspiel. Dabei hatte es nach einer Finalteilnahme nach der Vorrunde nicht unbedingt ausgesehen.

Denn gleich im Auftaktspiel unterlagen die Rot-Weißen Borussia Dortmund klar mit 1:4. Und auch im zweiten Gruppenspiel musste man sich Arminia Bielefeld knapp mit 2:3 geschlagen geben. Doch mit dem 5:3-Erfolg über die Stadtauswahl Castrop-Rauxel sammelte das Team rund um Marcel Landers, Daniel Embers, Julian Lüttmann und Chris Harder für das anstehende Viertelfinale neues Selbstvertrauen.

RWO: Neunmertschießen im Finale gegen Arminia Bielefeld bringt die Entscheidung

Dort traf RWO auf den VfL Bochum, der letztlich mit 4:2 niedergerungen wurde. Im Halbfinale musste man sich dann erneut der Stadtauswahl Castrop-Rauxel stellen, die eine Runde zuvor überraschend den Top-Favoriten Schalke 04 aus dem Wettbewerb gekegelt hatte. Doch wie schon im ersten Duell setzten sich die Kleeblätter auch dieses Mal durch und buchten dank eines 2:1-Sieges das Endspiel gegen Arminia Bielefeld.

Nach dem es dort nach 12 Minuten 2:2 gestanden hatte, musste das Neunmeterschießen die Entscheidung bringen. Dort hatten zwar die Ostwestfalen mit 3:2 letztlich die besseren Nerven, wobei sich RWO-Coach Kemnitz dennoch mit der Finalteilnahme hochzufrieden zeigte. „Dass wir so weit gekommen sind, hätte man nach den ersten beiden Partien wohl nicht gedacht. Aber die Jungs haben alles gegeben und sich immer weiter gesteigert.“

RWO: Am Sonntag NRW-Traditionsmasters in Mülheim

Weiter geht es für die Traditionself bereits am kommenden Sonntag, wenn das 17. NRW-Hallenmasters in Mülheim ausgetragen wird. Bisher konnte RWO das Turnier in der Westenergie Sporthalle Mülheim dreimal gewinnen (2009, 2018, 2019). In diesem Jahr trifft das Team in der Gruppe B auf den MSV Duisburg, den VfL Bochum und die SG Wattenscheid 09. In der Gruppe A duellieren sich Schalke 04, Rot-Weiss Essen, die Mülheim ALL STARS und der Wuppertaler SV. „Wir freuen uns auf das Turnier. Die Stimmung dort ist immer etwas ganz Besonderes. Gerne möchten wir es bis ins Halbfinale schaffen und dann schauen wir mal, was noch so möglich ist“, sagt Kemnitz.

Die Ergebnisse bei den Merkur-Hallenmasters: Vorrunde: Borussia Dortmund – RWO 4:1, Arminia Bielefeld – RWO 3:2, RWO - Stadtauswahl Castrop-Rauxel 5:3; Viertelfinale: RWO – VfL Bochum 3:2; Halbfinale: Stadtauswahl Castrop-Rauxel – RWO 1:2; Finale: Arminia Bielefeld – RWO 5:4 (n.N.).

So hat RWO gespielt: Tor: Frank Langela, Kai Hanysek. Feld: Daniel Embers, Marcel Landers, Julian Lüttmann, Roberto Gambino, Ralf Schneider, Marcel Radke, Christopher Harder, Carsten Kemnitz, Damiano Schirru, Philip Bauer.

