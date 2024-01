RWO: Nullnumer in Mönchegladbach - Sorgen um Nico Klaß

Mönchengladbach RW Oberhausen kommt im Nachholspiel bei der U23 von Borussia Möcnhengladbach nicht über ein 0:0 hinaus. Rote Karte für Patrick Bauder.

Bereits dreimal war die Regionalliga-Partie zwischen der U23 von Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiß Oberhausen witterungsbedingt abgesagt werden. Im vierten Versuch klappte es nun mit dem Duell im Grenzlandstadion, wobei der erhoffte Dreier für die Kleeblätter zum Pflichtspiel-Start in diesem Jahr ausblieb. 0:0 trennte sich RWO von der-Fohlen-Reserve und konnte damit den Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Bocholt lediglich um einen Zähler auf nun neun Punkte verkürzen. Zu wenig, um im Aufstiegsrennen weiter ein Wörtchen mitreden zu wollen.

Verletzungsbedingt musste RWO-Trainer Jörn Nowak gegen die Fohlen-Elf auf Fabian Holthaus (Innenband), Oguzhan Kefkir (Rücken) und Marius Kleinsorge verzichten, wobei Kleinsorge nach seiner langwierigen Verletzung (Syndesmose-Band) mittlerweile wieder Teile des Mannschaftstraining mitmachen kann. Kurzfristig ebenfalls nicht zur Verfügung stand Nico Klaß, der sich beim Aufwärmen verletzte. Für den 26-Jährigen rückte Tim Stappmann in die Anfangsformation, während Moritz Stoppelkamp von Klaß die Kapitänsbinde übernahm.

Doppelter Verletzungsschock für Borussia Mönchengladbach in der Anfangsphase

Auch für die Hausherren begann die Partie gleich mal mit einem (doppelten) Verletzungsschock. Nach Foulspiel von Cottrell Ezekwem, der nach diesem Luftzweikampf die Gelbe Karte sah, musste Gladbachs Julian Korb nach längerer Behandlungsunterbrechung bereits nach sechs Spielminuten ausgewechselt werden. Und nur 60 Sekunden verletzte sich dann (ohne Fremdeinwirkung) auch noch Mika Schroers, für den es ebenfalls nicht weiterging.

Dem Spielfluss in der Anfangsphase taten die Verletzungsunterbrechungen natürlich gar nicht gut. So dauerte es bis zur 15. Minute, ehe nach Flanke von Stoppelkamp Stürmer Ezekem per Kopf die erste nennenswerte Abschlusschance der Partie verzeichnete. Allerdings hatte Gladbachs Schlussmann Maxililian Brüll keine Mühe, den Kopfball abzuwehren. Kurz darauf setzte Stoppelkamp einen Freistoß aus knapp 18 Metern in die Mauer (17.). Auch Kerem Yalcins Versuch aus der zweiten Reihe sorgte nicht wirklich für Gefahr für das Gladbacher Gehäuse (21.). Wesentlich gefährlicher war da schon Distanzversuch Nummer zwei des 19-jährigen Sechsers, der knapp am linken Pfosten vorbei ging (30.). Insgesamt blieb es allerdings im Grenzlandstadion fußballerisch äußerst überschaubar, so dass es mit einer zähen Nullnummer in die Halbzeitpause ging.

Hochkaräter für die Gladbacher nach dem Seitenwechsel

Zu Beginn des zweiten Durchgangs zeigten dann auch die Gladbacher ein erstes echtes Offensivlebenszeichen. Unter der gütigen Mithilfe der schläfrigen RWO-Defensive setzte Michael Jacob Najjar gleich gegen drei Gegenspieler zum Sololauf im Straufraum an, wobei sein Flachschuss zum Glück für die Kleeblätter neben das Tor von Keeper Robin Benz ging (50.). Die beste Chance des bisherigen Spiels war auch gleichzeitig ein Wachmacher für die Gäste, die im Anschluss wieder mehr nach vorne wagten. Nach einer Ecke von Stoppelkamp, prüfte Verteidiger Tanju Öztürk Gladbachs Brüll per Kopf, der den Ball aber sicher festhielt (60.).

Während Gladbach nach einem blitzsauberen Konter das mögliche 1:0 durch den eingewechselten Selim Turping liegen ließ (78.), sah Tony Reitz 120 Sekunden später nach einer Schwalbe und anschließendem Meckern in einem Rutsch Gelb-Rot. RWO, jetzt in Überzahl, drängte in der Schlussphase nun auf den Führungstreffer. Dabei hatte Denis Donkor die Riesenchance, doch Youngster scheiterte im Eins-gegen-Eins an Borussias Schlussmann Brüll. Hitziges wurde dann nochmal in den Schlussminuten, nach dem RWO nach vermeintlichem Foul an Ezekwem ein Strafstoß verwehrt wurde. Auch zum Ärger von Sportchef Patrick Bauder, der von Schiedsrichter Luca Marx die Rote Karte sah. Es sollte der Schlusspunkt sein.

Gladbach gegen RWO: So haben die Teams gespielt

Borussia Mönchengadbach U23: Brüll; Najjar, Italiano, Schroers (11. Kader), Naderi, Arndt (46. Kemper), Walde (73. Atty), Lieder, Reitz, Korb (6. Andreas), Hoogewerf (73. Turping).

RWO: Benz; Stappmann (57. Niemeyer), Öztürk, Fassnacht, Montag (79. Donkor), Yalcin (46. März), Ngyombo, Boche, Rexha (65. Kreyer), Stoppelkamp, Ezekwem.

Tore: XXX.

Gelbe Karten: Andreas / Ezekwem, Yalcin, Stappmann, Fassnacht.

Gelb-Rot: Reitz.

Rot: Bauder.

Schiedsrichter: Luca Marx.

Zuschauer: 822.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen