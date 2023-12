Keine Chance für eine Revanche, zumindest in diesem Jahr, bekommen die Kleeblätter nach dem enttäuschenden 2:2 in letzter Sekunde in der Hinrunde im Stadion Niederrhein gegen Velbert. Die Pappas-Elf hatte spät ausgeglichen.

Regionallliga West RWO-Spiel in Velbert schon frühzeitig abgesagt

Oberhausen Das Pokalspiel gegen Hamborn war maximal das vorletzte Spiel von RWO in diesem Jahr, denn die Samstag vorgesehene Partie in Velbert ist abgesagt.

Eigentlich sollten Velbert und Oberhausen Samstag mit dem Spiel in der Regionalliga dann auch in die Winterpause gehen. Doch diese beginnt zumindest für Velbert schon nach dem Niederrheinpokal am Mittwochabend, für RWO eventuell.

Denn die Begegnung am Samstag im Bergischen gegen RWO wird nicht stattfinden. Das teilte die Sport- und Spielvereinigung Velbert am Mittwochabend offiziell auf Verlautbarung der Stadt mit.

Plätze in Velbert bleiben bis mindestens 13. Dezember gesperrt

„Die Stadt Velbert hatte am letzten Donnerstag, den 30. November 2023, darüber informiert, dass die städtischen Sportanlagen, wozu auch die Sportplätze des EMKA Sportzentrums, der Sportplatz „Am Berg“ und die Plätze der IMS Arena gehören, bis zunächst mindestens letzten Sonntag für die Nutzung gesperrt wurden. Nachdem gestern die Kunstrasenplätze wieder freigegeben wurden, informierte uns heute die Verwaltung der Stadt Velbert darüber, dass die beiden Naturrasenplätze in der IMS-Arena und am EMKA Sportzentrums bis mindestens einschließlich nächsten Mittwoch, den 13. Dezember 2023 gesperrt bleiben.

omit wird unsere Begegnung des 19. Spieltages gegen Rot-Weiß Oberhausen am kommenden Samstag, den 09. Dezember 2023 nicht stattfinden“, erklären die Velberter in einer Pressemitteilung.

Für RWO steht noch das Nachholspiel am Samstag (16. Dezember, 14 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach II auf dem Programm - das wegen Unbespielbarkeit des Platzes bislang zweimal abgesagt worden war.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen