RWO versucht, das Niveau in der Jugend zu halten

Oberhausen Lange Jahre war RWO in der Nachwuchsarbeit DFB-zertifiziert, konnte das aber nicht mehr bezahlen. NLZ-Leiter Terranova will das Niveau halten

Drei hauptamtliche Mitarbeiter, ca. 50 Mitarbeiter im Spiel- und Trainingsbetrieb, acht Junioren-Teams von U11 bis U19, drei Juniorinnen-Teams (U13-U17), über 200 talentierte SpielerInnen, zwei Kunstrasen-, drei Naturrasenplätze, ein spezielles Kleinfeld für Torwart-/Athletiktraining sowie drei Funktionsgebäude mit Umkleiden, Physioräumen, Trainerbüros und etc. – das ist das, was das RWO-Nachwuchszentrum ausmacht. Und für ein vom DFB lizenziertes Nachwuchsleistungszentrum würden noch etliche Mitarbeiter mehr gefordert, an der Spitze ein Fußball-Lehrer und ein Psychologe. Das wollte und konnte RWO nicht mehr leisten und verabschiedete sich von dieser kostspieligen Nachwuchsförderung.

Friitz-Walter-Medaille für Max Meyer und Felix Paßlack

Als Lizenzbedingung für den Aufstieg in die 2. Bundesliga in der Saison 2008/09 schuf der Verein mit Hilfe der Stadt 2011 auf der Emscherinsel neben dem Stadion Niederrhein ein neues Leistungszentrum.

Von 2011 bis 2022 war das RWO-Leistungszentrum vom DFB nach den Kriterien eines DFB-Nachwuchsleistungszentrums zertifiziert. Trotz geringfügigen Budgets im Vergleich zu den Möglichkeiten eines Bundesligisten, glänzte das Zentrum in der Ausbildung von Talenten häufiger. Bei der alljährlich ausgeschriebenen Fritz-Walter-Medaille (Ehrung der besten deutschen Juniorenspieler eines Jahrganges) wurde zweimal Silber für die Ausbildung von Max Meyer und einmal Gold für Felix Paßlack errungen.

Der Tritt auf die Kostenbremse war unumgänglich

Doch wegen stetig steigender und nicht mehr durch RWO zu finanzierenden Lizenzbedingungen trat der Verein auf die Kostenbremse. Trotz der Abmeldung gelang es RWO, den Kern an Trainern und Mitarbeitern zu binden und die Jugendarbeit fortzuführen. Zu beklagen war allerdings auch der Abstieg aus der U19-Bundesliga, dagegen schaffte die U17 den Sprung in die höchste Klasse.

Zur Saison 2023/2024 gründete der Verein seine Frauen- und Mädchenabteilung. Mit zum Start drei neuen Juniorinnen-Teams und einer Damen-Mannschaft übernimmt RWO gesellschaftliche Verantwortung und investiert in die fußballerische Ausbildung von jungen Mädchen und Frauen.

