RWO will im letzten Heimspiel des Jahres dreifach punkten

Oberhausen Gegen Wiedenbrück beschließt RWO Samstag, 14 Uhr, die Regionalliga-Heimspiele des Jahres. Ein Dreier soll her, ebenso in Velbert und Gladbach.

Wegen des gefrorenen Bodens rund um das Trainingsgelände an der Lindnerstraße verlegte RWO-Coach Jörn Nowak Freitag den Beginn der Übungseinheit kurzerhand drei Stunden nach hinten. Was sich dann passenderweise auch mit der Anstoßzeit der Partie gegen den SC Wiedenbrück am Samstag, 14 Uhr, im Stadion Niederrhein deckt.

Die Zeit davor nutzte er unter anderem, um seine Marschroute für die Partie darzulegen. Die Zielsetzung ist klar: drei Punkte. „Dies gilt auch für die Partien in Velbert und Mönchengladbach“, ergänzt er, richtet den Fokus aber erst mal ganz klar auf die Partie gegen Wiedenbrück. „Wir schauen nur darauf. Das ist ein unbequem zu spielender Gegner, der wahrscheinlich tief stehen wird und auf Umschaltmomente spekuliert.“ Das war zum Hinrundenauftakt nicht anders und führte aus Sicht der damaligen Gastgeber zu einem erfreulichen 1:0-Sieg.

Effizienz vor dem gegnerischen Tor zeigen

„Wir haben einfach die Vielzahl unserer Chancen nicht genutzt“, hat Nowak die ärgerliche Auftaktniederlage noch in Erinnerung. Das soll nun anders werden. „Das Hinspiel ist abgehakt. Wir wollen unsere Qualität ins Spiel bringen und effizient sein.“ Das war in den letzten Spielen durchaus überzeugend der Fall, Nowak erinnert aber auch daran, dass Wiedenbrück mit seiner kompakten Spielweise bei Fortuna Köln gewonnen hat. Erhöhte Aufmerksamkeit ist also angebracht. „Wir hatten zuletzt hinten Kontinuität, die Statik stimmte“, setzt er zunächst mal eine zuverlässige Verteidigung voraus, um die Grundlage für zählbaren Erfolg zu schaffen.

Zur personellen Ausgangslage sagt er: „Ich freue mich über die neue Situation.“ Denn die Liste der verletzten oder gesperrten Spieler ist deutlich kürzer geworden. Fehlen werden sicher Marius Kleinsorge (Reha), Oguzhan Kefkir und Fabian Holthaus (beide Innenbandprobleme). Ansonsten kann Nowak auf den kompletten Kader bauen, denn Sven Kreyer kehrt aus der Sperre zurück, Tanju Öztürk aus seiner Verletzung.

Auf den zuletzt guten Spielen aufbauen

„Die letzten Spiele sind gut gelaufen, ich will also so wenig wie möglich ändern“, freut er sich über Beständigkeit in der Anfangsformation. Dies gilt für die Innenverteidigung um Tim Stappmann und Nico Klaß genau so wie für die Außen Moritz Montag und Pierre Fassnacht. Michel Niemeyer davor hat zuletzt auch überzeugt, besitzt nach langer Verletzungspause aber vielleicht noch nicht die Kraft für 90 Minuten. Da stünde mit Tobias Boche ein weiterer Akteur bereit, der für Dynamik und Standardstärke steht.

Cottrell Ezekwem (hier gegen Paderborns Dominik Bilogrevic) überzeugte zuletzt als Sturmspitze. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Mit dem Statement „Ich habe einen starken Mittelstürmer“ spricht er sich für Cottrell Ezekwem aus, der Kreyers Abwesenheit gut genutzt hat, um auf dieser für ihn eigentlich ungewohnten Position zu glänzen. Ansonsten gilt für den Trainer, dass er sich darüber freut, „die Qual der Wahl zu haben.“ Die Qualitäten von Kreyer und Manfredas Ruzgis sind bekannt und werden sicher nicht auf der Strecke bleiben. Offen bleibt damit allein die Position neben dem Sechser Glody Ngyombo, die Öztürk sicher gern einnehmen würde.

