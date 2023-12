Spielabbruch: Tumult und tobende Zuschauer

Bottrop/Oberhausen Eklat beim neu angesetzten Spiel zwischen BW Fuhlenbrock und Adler Osterfeld. Gäste wollten nach Zuschauerprovokation nicht weiterspielen

Auch der zweite Anlauf in der Kreisliga A zwischen BW Fuhlenbrock und Adler Osterfeld endete mit einem Spielabbruch. BW Fuhlenbrock führte Mittwochabend im neuangesetzten Spiel gegen Adler Osterfeld mit 5:3, zwei Minuten waren noch auf der Uhr. Dann ging es nach einem Foulspiel drunter und drüber. Der vom Feld gestelte Adler-Spielerführlte sich durch Zuschauer provoziert, es folgte Rudelbildung, Zuschauer liefen auf den Platz. Schiedsrichter Hasan Darici ließ den Sportplatz räumen. Als es weitergehen sollte, wollten die Osterfelder nicht mehr, da sie sich bedroht gefühlt haben sollen, wie der Schiedsrichter meinte. Laut Aussgaen der Adleraner sollen sie von Zuschauern angegnagen worden sein.

Als der Schiedsrichter die Partie fortführen wollte, sagten die Osterfelder ab, obwohl keine Zuschauer mehr auf der Anlage waren. Adler-Vorsitzender (und Spieler) Manuel Werner: „Wir hatte einige jüngere Spieler im Team, die waren eingeschüchtert und wollten nicht mehr. Man hätte die Partie besser ansetzen können und so kam es, dass ein abgebrochenes Spiel mit einem Fuhlenbrocker Platzverweis dazu führte, dass wir wieder mit 0:0 angefangen haben und der eigentlich gesperrte Spieler bei der Neuansetzung dabei sein konnte. Da ist einiges schief gelaufen, auch bei der Ansetzung am Nikolausabend. Den hätte ich lieber mit meinen Kindern verbracht. Schiedsrichter und Fuhlenbrock-Mannschaft trifft am Ende keine Schuld, die Aggression wurde wie schon wie im zuvor abgebrochenen Spiel von außen herein getragen.“ So wäre es laut Werner vernünftiger gewesen, das Spiel auf einem neutralen Platz oder unter Ausschluss der Zuschauer auszutragen.

Geschubse, aber keine Schläge

Beide Mannschaften, so schreibt der Schiedsrichter in seinem Bericht, haben sich um Ruhe bemüht. Von Osterfelder Seite soll es zu Geschubse gekommen sein, Schläge aber explizit nicht vorgekommen sein. Alle Aktionen sollen außerhalb des Spielfeldes stattgefunden haben.

„So etwas kann ich wirklich nicht gebrauchen!“ Winfried Junker wirkte nach dem Spielabbruch reichlich mitgenommen. Der Vorsitzende von BW Fuhlenbrock war als Ordner im Einsatz, bekam die Szenen aus nächster Nähe mit, blieb in seiner Einschätzung aber betont sachlich.

„Das Spiel war fast vorbei, als nach einem Foul drei Osterfelder Spieler unseren Nico Große-Beck in die Mangel nahmen. Danach bildete sich eine Spielertraube und der Schiedsrichter zeigte einem Oberhausener die Gelb-Rote Karte. Als dann Zuschauer auf den Platz liefen, hat der Schiedsrichter die Partie unterbrochen“, erklärte Junker.

Zuschauer müssen von der Anlage geführt werden

Schiedsrichter Hasan Darici habe darauf bestanden, dass die Zuschauer die Sportanlage verlassen. Fuhlenbrocks Ordner führten die Besucher Richtung Vereinsheim. Hinter ihnen schloss Junker das Tor. „Dann ist der Schiedsrichter in die Umkleide gegangen, um die Mannschaften zurück auf Spielfeld zu holen“, so Junker. Doch Adler Osterfeld verzichtete auf die Fortsetzung.

Rückblick: Die Partie zwischen Fuhlenbrock und Osterfeld war schon am 10. November vorzeitig abgebrochen worden. Ein Zuschauer hatte Schiedsrichter Niklas Menrath Schläge angedroht. Und der brach die Partie darauf hin beim Stand von 0:0 zur Halbzeit ab. Vor der Spruchkammer wurde erst vor wenigen Tagen entschieden, das Spiel erneut anzusetzen.

Auch die Neuansetzung fand jetzt ein vorzeitiges Ende. „Wie gut, dass wir heute einen erfahrenen und besonnenen Schiedsrichter hier hatten. Das hätte ganz anders enden können“, versuchte Junker noch das Positive zu sehen. Seinen Ärger konnte der Vereinschef aber nicht verbergen, denn der Abend hatte eigentlich vielversprechend begonnen. Beide Mannschaften hatten sich in einer fairen Begegnung einen offenen und unterhaltsamen Schlagabtausch geliefert. Den wenigen Zuschauern, die trotz eisiger Temperaturen den Weg nach Jacobi gefunden hatten, wurde schnell warm ums Herz. Denn die Partie zwischen BW Fuhlenbrock und Adler Osterfeld hatte schon in den ersten Spielminuten reichlich Temperatur.

Adler führte schon 2:0 und 3:1

Brenzlig wurde es für die Gastgeber schon in der zweiten Spielminute. Adler Osterfeld zog seinen ersten Angriff auf und fackelte nicht lange. Lennart Jablonski wurde im rechten Halbfeld angespielt, der Stürmer setzte sich im 1:1 gegen Moritz Elvermann durch und schloss mit einem Schuss ins lange Eck zur Osterfelder Führung ab.

„Sind wir jetzt wach?“ Fuhlenbrocks Trainer Adrian Reiß reagierte mit Galgenhumor auf das frühe Gegentor. Die Antwort auf seine Frage lieferten die Blau-Weißen nur vier Minuten später. Allerdings gefiel die Reiß noch viel weniger: Osterfelds Merlin Schwandt flankte in die Mitte, Tobias Hauner nahm den Ball volley und ließ Fuhlenbrocks Keeper Robin Göbler keine Abwehrchance.

Immerhin: Fuhlenbrock ließ sich von den zwei frühen Gegentoren nicht entmutigen. Die Blau-Weißen spielten jetzt mutig nach vorn und wurden schnell belohnt. In der zwölften Minute tankte sich Marcel Weiß an der Strafraumgrenze entlang, nahm dann aus 20 Metern Maß und traf genau in den Knick des Osterfelder Tores.

Schon drei Minuten später lag der Ausgleich in der Luft. Diesmal war es Lukas Espenhahn, der aus 20 Metern auf das Tor zielte. Sein Schuss prallte vom linken Pfosten allerdings ins Spielfeld zurück. Pech hatten die Fuhlenbrocker auch in der 17. Minute: Nick Banaszak war schon am Keeper vorbei, suchte nach einer Lücke und schoss aufs Tor, allerdings bekam Osterfelds Manuel Werner auf der Linie noch einen Fuß an den Ball.

Mitten in die Fuhlenbrocker Drangphase „stolperte“ das dritte Osterfelder Tor. Fuhlenbrocks Joel Zander versuchte eine Freistoßflanke aus der Gefahrenzone zu köpfen, doch der Ball senkte sich ins eigene Tor. Adrian Reiß raufte sich zwar an der Seitenlinie die Haare, hatte sein Team aber noch nicht abgeschrieben.

Damit war aber noch nicht Schluss in Halbzeit eins. Denn Marcel Weiß nahm noch ein zweites Mal aus der Distanz Maß, traf zum 2:3 und sorgte dafür, dass Fuhlenbrock nun zunehmend Oberwasser bekam. In der 57. Minute kamen die Fuhlenbrocker schließlich zum Ausgleich, erneut aus der Distanz, erneut durch Marcel Weiß. Der eingewechselte Nico Große-Beck traf nach 71 Minuten zur Führung, Marcel Weiß erhöhte mit seinem vierten Treffer sogar auf 5:3 (78.). Das Spiel war eigentlich gelaufen, nahm in der Schlussphase aber noch einmal Fahrt auf.

Schiedsrichter Darici ahndete in der 83. Minute einen Schubser von Fuhlenbrocks Daniel Dierkes mit der Roten Karte. Kurz vor Schluss kassierte ein Osterfelder Gelb-Rot. Die Lage drohte zu eskalieren. Schiedsrichter Hasan Darici griff jedoch zu den richtigen Mitteln und entschärfte die Lage.

BW Fuhlenbrock kann mit den Punkten rechnen

Weil Osterfeld das Spiel nach der Unterbrechung nicht mehr aufnehmen wollte, gehen die Siegpunkte des nunmehr zweimal abgebrochenen Spiels wohl an die Fuhlenbrocker Blau-Weißen. Der Rest der Vorfälle wird aller Voraussicht nach vor der Spruchkammer des Fußballkreises verhandelt. Felix Hoffmann/Peter Voss

