SuS 21-Team setzt Rauswurf von Trainer Sven Adamietz durch

Oberhausen Die Spieler des Fußball-Bezirksligisten SuS 21 wollten nicht mehr mit dem Trainer zusammenarbeiten. Spiel gegen 06/07 abgesagt: keine Akteure.

Das ist ein Paukenschlag kurz vor dem letzten Bezirksliga-Spieltag des Jahres. Freitag setzte der Vorstand von Bezirksligist SuS 21 die Zusammenarbeit mit Trainer Sven Adamietz aus, weil das Team nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollte. SuS-Vorsitzender Uwe Peters: „Wir hatten die Wahl: kein Trainer oder keine Mannschaft mehr nach der Winterpause. Wir können Sven überhaupt keine Vorwürfe machen, er hat sich sehr gut in den Verein integriert, die Ergebnisse stimmten. Aber wir mussten eine Entscheidung treffen, da auch er jetzt Klarheit wollte.“

Adamietz wollte sich zu der Entwicklung nicht äußern, schrieb nur in einer Whatsapp-Gruppe, dass es nicht seine Entscheidung war, bei SuS aufzuhören.

Derby von Sus 21 bei Sterkrade 06/07 abgesagt: keine Mannschaft möglich

Gleichzeitig musste SuS 21 das sonntägliche Derby bei Sterkrade 06/07 absagen. In letzter Zeit hatten sich die Verletzungen und schweren Erkältungen gehäuft, jetzt kamen nach der Weihnachtsfeier vom vorletzten Freitag noch Corona-Fälle hinzu.

Sportleiter André Franken: „Vor der Feier hätten wir gegen 06/07 noch 13 Spieler gehabt. Doch dann kamen ab der Wochenmitte noch vier Corona-Fälle dazu. So sind aus 13 Spielern nur noch neun geblieben. Mit denen hätten wir nie am Dicken Stein antreten können, da wären wir abgeschlachtet worden.“ Die Misere bei Schleuse deutete sich schon durch das kürzliche, schwer erklärbare 0:10 bei SuS 09 Dinslaken an.

Die Punkte gehen an Sterkrade 06/07

So blieb den Verantwortlichen von der Schleuse nur die aktuelle Absage und damit auch der Verlust der Punkte, da die Corona-Ausnahmeregel aus Pandemie-Zeiten, die einst eine Absage mit folgender Neuansetzung erlaubte, nicht mehr gültig ist. Die Spielwertung gegen SuS 21 gilt somit als „nicht angetreten“ und bedeutet drei Punkte für Sterkrade bei 2:0 Toren. Das ist in der aktuellen Tabelle noch nicht berücksichtigt, dort wird das Spiel noch als ausgefallen geführt. Mit dem Schiedsspruch sollte dann Sterkrade wieder die Tabellenführung übernehmen, die jetzt bei einem Spiel mehr der VfB Bottrop inne hat.

SuS-Vorstand kann Sven Adamietz keinen Vorwurf machen

Anders als der Vorstand ist Franken nahe an der Mannschaft dran und sagt: „Es hat diese Einwicklung schon seit einigen Wochen gegeben, die Spieler kritisierten Adamietz zunehmend und darunter litt die Trainingsbeteiligung.“ Die müsse in der Bezirksliga aber sein, um bestehen zu können. Daher sei eine Entscheidung nötig gewesen und so musste der gehen, der als Letzer kam: Adamietz.

Dies eben trotz des ausdrücklichen Lobes des Vorstandes. Peters noch einmal: „Wir stehen als Aufsteiger über dem Strich, die Ergebnisse stimmen, Adamietz passt menschlich zu uns.“

Was offensichtlich nicht mehr für die Mannschaft galt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen