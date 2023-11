TVB-Frauen wollen weiter im Konzert der Großen mitmischen

Oberhausen Nach 1:5-Punkten aus den vergangenen drei Spitzenspielen bleibt Dieter Schölwer, Trainer der Oberliga-Frauen des TVB, entspannt.

Die 1:5-Punkte aus den vergangenen drei Topspielen bezeichnet Dieter Schölwer als „Momentaufnahme.“ Der Trainer der Oberliga-Handballerinnen des TV Biefang lässt sich von dem vermeintlichen Abwärtstrend keineswegs verrückt machen. Die TVB-Frauen sind nach wie vor Spitzenreiter und sie werden vorrausichtlich auch nach dem Jahreswechsel beim Konzert der „Großen“ entscheidend mitmischen. Morgen, 17.30 Uhr, steht das Heimspiel gegen den Rheydter TV 1847 auf dem Programm.

„Uns hat zuletzt ein wenig die Konstanz gefehlt. Wir sind aber ja nicht komplett neben der Spur. Die Mannschaft ist hochmotiviert und weiß, was ich erwarte. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass sie den Anforderungen gewachsen ist und diese auch erfüllt“, geht der TVB-Trainer zuversichtlich in die bevorstehenden 60 Minuten. Die Biefangerinnen haben in den vergangenen drei Wochen auch an ihrer Spieleröffnung gefeilt. Schölwer: „Wir dürfen Rheydt nicht unterschätzen. Es kommt auch darauf an, mit welcher Klarheit wir diese Partie bestreiten.“

RWO-Herren bleiben hinter ihren Ansprüchen zurück

Gegen den Drittletzten aus Mönchengladbach, dessen Schlüsselspielerin Sonja Bautz es irgendwie auszuschalten gilt, muss Torhüterin Isi Greef krankheitsbedingt passen. Das Duo zwischen den Pfosten bilden somit Anneke Magera und Sabrina Jenk. Lucia Kämpker war die letzten Wochen angeschlagen. Die rechte Rückraumspielerin ist aber ebenso wieder spielfit wie auch Kreisläuferin Lena Döller.

Drei verlorene Spiele in Folge sind weit am eigenen Anspruch vorbei. Herren-Verbandsligist SC Rot-Weiß Oberhausen kann sich morgen Abend, 18 Uhr, beim TV Borken, ein Stück weit aus der Krise befreien. Gegen den Tabellenachten muss die Mannschaft von Trainer Thomas Molsner dann aber auch endlich mal wieder zeigen, dass sie in die Spitzengruppe der Liga hineingehört. Die Kleeblätter hatten in der zweiwöchigen Spielpause Zeit, sich insbesondere um eine Stabilisierung der Defensive zu kümmern. Insgesamt wird eine deutliche Steigerung notwendig sein. Zumal: Der gastgebende Tabellenachte hat bisher eine makellose Heimbilanz vorzuweisen.

Spiel der TVB-Frauen II wurde verlegt

Das Heimspiel der zweiten Damen-Garde des TV Biefang gegen den VfL Rheinhausen wurde kurzfristig auf nächsten Mittwoch, 20.30 Uhr, verlegt. Die Gäste aus Duisburg hätten für morgen keine spielfähige Mannschaft zusammenbekommen.

Die Landesliga-Herren vom TV Biefang stehen morgen Abend zu Hause, 19.30 Uhr, mächtig unter Zugzwang. Gegen das punktlose Tabellenschlusslicht HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg müssen die Mannen von Jörg Schwarz unbedingt punkten, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht aus den Augen zu verlieren. „In der Abwehr müssen wir wieder wesentlich stabiler stehen und vorne gescheite Lösungen finden“, fordert der TVB-Übungsleiter eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur mauen Vorstellung beim 26:34 in Lintfort. Dominik Rosin und Vilas Vollmer sind beide privat verhindert. Keeper Paul Mangelmann (Schleimbeutelentzündung) muss ebenfalls passen. Dafür steht der frisch gebackene Papa Richard Kleinelsen zur Verfügung.

Im Spiel eins nach dem Rücktritt von Tim Kullmann (wir berichteten) trifft Herren-Landesligist Turnerbund Oberhausen am Sonntag, 13.30 Uhr, auf den SV Schermbeck. Für den gastgebenden Tabellenzweiten geht‘s ausschließlich darum, die beiden nächsten Pluspunkte einzufahren. Als Interimslösung fungiert Max Barentzen in Verbindung mit Co-Trainer Christian Walgenbach.

In der Damen-Landesliga möchte der Turnerbund Oberhausen den Druck auf Spitzenreiter HSG VeRuka zwingend aufrechthalten. Das nach wie vor ungeschlagene Team von Peter Funck und Kai Krampe empfängt am Sonntag, 11.30 Uhr, die SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh. „Wir müssen bei uns sein und unser Ding konzentriert durchziehen“, stellt das Trainergespann das Rezept für den zehnten Saisonsieg aus. sts

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen