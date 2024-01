Fußball Testspiel Darum ist SSVg Velbert mit dem Test in Wuppertal zufrieden

Velbert SSVg Velbert erkämpft sich beim Wuppertaler SV ein 1:1. Für Velberts Trainer Pappas stimmt unterm Strich aber nicht nur das Ergebnis.

Da für das geplante Testspiel des Wuppertaler SV gegen Alemannia Aachen kein geeigneter Platz zur Verfügung stand und das Nachholspiel der SSVg Velbert in Lippstadt wegen der witterungsbedingten Spätfolgen abgesagt wurde, vereinbarten die Verantwortlichen der beiden benachbarten Klubs kurzerhand ein Testspiel im Stadion am Zoo, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Aus Sicherheitsgründen war die Öffentlichkeit jedoch ausgeschlossen, und so fand die Begegnung vor leeren Rängen statt.

Fünf Minuten lang war es eine ausgeglichene Partie. „Da haben die Jungs es wirklich super gemacht“, lobte Velberts Trainer Dimitrios Pappas seine Auswahl. „Danach haben wir den Zugriff verloren und der WSV hatte deutlich mehr Spielanteile“, fand der SSVg-Coach.

Torhüter Jovan Jovic von der SSVg Velbert verhindert einen höheren Rückstand

Als die Gäste einen Angriff der Wuppertaler kurz vor der Strafraumgrenze nur regelwidrig stoppen konnten, verwandelte Lion Schweers den fälligen Freistoß nach 18 Minuten zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Wenig später kombinierten sich die Bergischen über den Flügel gut durch, doch SSVg-Torhüter Jovan Jovic, der die gesamte Partie zwischen den Pfosten stand, vereitelte nach der Hereingabe die hochkarätige Chance mit einer sehenswerten Parade.

Neuzugang Felix Herzenbruch (links) gab beim Test gegen den WSV einen guten Einstand bei der SSVg Velbert. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Doch diese Drangphase überstanden die Velberter und fanden dann auch den Zugriff auf die Partie wieder. Nach einer Einzelaktion von Yasin Kaya wurde der Flügelspieler 18 Meter vor dem Tor gefoult, sodass der Schiedsrichter auf Freistoß entschied, den Cellou Diallo aus halblinker Position direkt zum 1:1-Ausgleich verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Wuppertaler zwar deutlich mehr Spielanteile, konnten sich aber keine weiteren hochkarätigen Tormöglichkeiten herausspielen. „Wir haben in der Defensive sehr gut gestanden und gearbeitet“, zeigte sich auch Pappas zufrieden. Und wenn der WSV dann doch einmal durchkam, war Schlussmann Jovic zur Stelle und klärte die Situation. „Der WSV hatte zwar viele Standards, aber die haben wir gut wegverteidigt. Allerdings hatten wir sehr viele Kontermöglichkeiten, die wir jedoch nicht zielstrebig genug zu Ende gespielt haben“, fasste der Velberter Coach zusammen.

Testspiel beim Wuppertaler SV extrem wichtig für SSVg Velbert

„Das Spiel war extrem wichtig für uns, denn es war sehr intensiv und da konnten wir dann auch noch einmal Kraft tanken“, betonte der 43-Jährige. Zudem bot die Partie die Möglichkeit, auch die Neuzugänge unter Wettkampfbedingungen zu testen. Da Durim Berisha angeschlagen war und geschont wurde, spielte Felix Herzenbruch erstmals und stand 60 Minuten auf dem Platz. „Er redet sehr viel, bringt die nötige Robustheit mit und weiß ganz genau, was in jeder Situation zu tun ist“, resümierte Pappas.

Neben Torhüter Jovic hinterließen aber auch Jonathan Muiomo und Rilind Hetemi einen guten Eindruck und deuteten ihre Qualität an. „Wir hätten sicherlich gerne etwas mehr Anteile gehabt, aber wir haben gegen einen starken Gegner gespielt und ein Ergebnis erzielt, das uns gut passt“, zog der SSVg-Trainer ein positives Fazit.

