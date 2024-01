Darum war Niederlage des Niederbergischen HC programmiert

Solingen Verbandsliga-Team des Niederbergischen HC behält Aufstieg trotzdem im Visier. So lief das Duell mit Tabellenführer Bergischen HC.

Die Verbandsliga-Handballerinnen des Niederbergischen HC mussten sich im Nachholspiel gegen Tabellenführer Bergischer HC II deutlich mit 27:42 geschlagen geben. Einmal mehr wurden Vorbereitung und Spiel der Velberterinnen von zahlreichen Verletzten überschattet. Hinzu kommt die schwierige Hallensituation, weshalb das Spiel des Lichtenstein-Teams in der Halle des Gegners in Solingen ausgetragen wurde.

Aufgrund der Hallenschließung des Nevigeser Waldschlösschens sowie der unklaren Lage im Langenberger Nizzatal hatte der NHC bereits vor dem Jahreswechsel das angesetzte Nachholspiel gegen den Bergischen HC II in die gegnerische Halle verlegt. Nachdem die Niederbergerinnen vor Weihnachten bereits zwei Begegnungen wegen einer angespannten Personallage verlegen mussten, standen Trainer Daniel Lichtenstein auch gegen den Tabellenführer lediglich sieben Feldspielerinnen zur Verfügung.

Niederbergischer HC findet ganz gut ins Spiel

Teils schwere Verletzungen verhinderten, dass ein großer Teil des eigentlich tiefen Kaders des NHC nicht zur Verfügung stand, was sich in den kommenden Monaten auch nicht ändern wird. Dennoch fanden die Niederbergerinnen gegen den Favoriten aus Solingen gut ins Spiel und konnten zunächst den Anschluss halten. Eine Schwächephase vor dem Seitenwechsel ließ den BHC allerdings auf 21:12 davonziehen.

Auch im zweiten Abschnitt hatte der NHC immer wieder gute Phasen, musste der individuellen Überlegenheit des Gegners und dem Kräfteverschleiß jedoch immer mehr Tribut zollen. Und das Lichtenstein-Team blieb auch in dieser Partie nicht vom Pech verschont – Ramona Hogrefe verletzte sich zehn Minuten vor dem Abpfiff an der Schulter. Letztendlich unterlag der Niederbergische HC dem Bergischen HC II deutlich mit 27:42.

Personalsituation beim Niederbergischen HC bleibt angespannt

Auch in den kommenden Wochen dürfte sich die Situation für die NHC-Damen nur geringfügig entspannen, zu langwierig sind die meisten Verletzungen in den eigenen Reihen. Um sich aufgrund der Ligen-Reform den Aufstieg in die Oberliga zu sichern, muss der siebte Tabellenplatz erreicht und gehalten werden, wenngleich unter Umständen auch der achte oder sogar noch der neunte Rang zum Klassenwechsel reichen könnten.

Die Personallage macht wenig Hoffnungen, es gibt jedoch auch Lichtblicke. Seit vergangener Woche kann der NHC wieder im Langenberger Nizzatal trainieren und muss somit für seine Einheiten nicht mehr nach Haan oder Wuppertal ausweichen. Auch die beiden Winter-Zugänge Michelle Lemkau und Laura Wichelhaus (beide LTV Wuppertal) geben Grund zum Optimismus. Dem NHC werden künftig wiederum Melanie Schulz und Lena Eckhart fehlen, die beide zum TB Wülfrath wechselten.

So haben sie gespielt

Niederbergischer HC - Bergischer HC II 27:42 (12:21).

NHC: Ahrens, Theede – Thamm (3), Lemkau (3), Wichelhaus (1), Dünn (1), Breddemann (12), Römer (2), Hogrefe (5).

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Velbert & Heiligenhaus lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus