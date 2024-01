Das Finale wurde zu einer rein Velberter Angelegenheit

Velbert Lisa Bischoff holte sich den Bezirksmeister-Titel in einem engen Finale gegen ihre Vereinskameradin Marlen Höfner: Am Ende stand es 7:6 und 7:5.

Starke Leistungen zeigten die NBV-Talente Lisa Bischoff und Marlen Höfner bei den Tennis-Hallen-Bezirksmeisterschaften, die in der Petry-Halle in Langenfeld ausgetragen wurden. „Die beiden 12-jährigen Mannschaftskolleginnen traten aufgrund ihrer sehr guten Spielstärke gleich in der höheren U14-Konkurrenz an“, erklärt NBV-Jugendwartin Diana Eick. „Beide haben schon an zahlreichen Turnieren teilgenommen und viel Spielerfahrung gesammelt“, so Eick.

Glatte Siege für beide in ihren Gruppen

In den Vorrunden setzten sich beide jeweils in zwei Sätzen gegen ihre Gegnerinnen durch. Bischoff gewann zunächst mit 6:1, 6:0 gegen Julia Drewes vom Nevigeser TC und dann mit 6:1, 7:5 gegen Alyssa Marku vom Solinger Turnerbund 1880. Höfner gewann zuerst mit 6:0, 7:5 gegen Emilia Felicitas Heß von TC Grün Weiß Burscheid und in der nächsten Runde mit 6:0, 6:0 gegen Victoria Kern.

Musste sich im Finale ganz knapp geschlagen geben: Marlen Höfner. Foto: WAZ

Im Finale trafen Bischoff und Höfner schließlich aufeinander, so dass die Bezirksmeisterschaften der U14 Mädchen ganz in NBV Hand waren. „Es war klar, dass es ein sehr enges und spannendes Match werden würde. Denn beide sind von ihrem Spielniveau her auf Augenhöhe“, so die NBV-Jugendwartin. Und so kam es dann auch: Mehr als zweieinhalb Stunden lieferten sich die beiden Netzballerinnen ein hochklassiges Match mit langen Ballwechseln und einem hohen Tempo. Am Ende hatte Lisa Bischoff ein wenig die Nase vorn und gewann mit 7:6 und 7:5 und holte sich den Bezirksmeister-Titel.

Für beide Mädchen geht es nun noch eine Stufe weiter, denn mit dem Erreichen des Finales haben sowohl Bischoff als auch Höfner das Ticket für die Verbandsmeisterschaften gelöst. Die werden ab Anfang Februar im Essener Tennis-Leistungszentrum ausgetragen. Auch NBV-Vorsitzender Tom Schönenberg lobt die Leistungen der beiden Mädchen: „Das war ein toller Erfolg für beide, gerade in der höheren Altersklasse, ganz stark!“, zollt er Anerkennung.

