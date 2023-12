Das hat im Velberter Sport 2023 am meisten interessiert

Niederberg Das Velberter Sportjahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Ein Blick zurück auf Erfolge, große Namen, Kuriositäten und Ärgernisse.

Es war ein in vielerlei Hinsicht aufregendes Sportjahr 2023. Sportlich ragt natürlich der Regionalliga-Aufstieg der SSVg Velbert heraus. In der neuen Liga treffen die Velberter auf attraktive Gegner - Traditionsvereine wie Alemannia Aachen, Wuppertaler SV und KFC Uerdingen haben sich im neuen Stadion vorgestellt.

Es gab aber auch darüber hinaus viele berichtenswerte Themen. Beispielsweise die fünf Versuche, die es brauchte, ehe Türkgücü Velbert endlich gegen Rot-Weiß Wülfrath gespielt hat. Oder der 96. Geburtstag einer Heiligenhauser Vereinslegende. Und einen Weltmeister hat Velbert seit Januar 2023 auch. Ein Blick zurück auf die Themen, die Sie 2023 am meisten bewegt haben.

Das passiert, wenn Alemannia Aachen den Aufstieg verpasst

Das Heimspiel gegen Alemannia Aachen war natürlich einer der Höhepunkte der Regionalliga-Hinrunde für die SSVg Velbert. Der Traditionsverein von der deutsch-belgischen Grenze war mit großen Ambitionen in die Saison gestartet - und lange hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch zur Winterpause liegen die Aachener „nur“ auf dem zweiten Platz, Überraschungsmannschaft 1. FC Bocholt führt die Liga an. Das Spiel in Velbert gewann die Alemannia, aber was dort passiert, sollte der Aufstieg tatsächlich nicht gelingen?

Die SSVg Velbert, hier Manuel Schiebener (l.), lieferte Alemannia Aachen einen heißen Kampf. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Spiel von Türkgücü Velbert gegen Wülfrath abgebrochen

Dreimal war die Partie in der Kreisliga A zwischen Türkgücü Velbert und Rot-Weiß Wülfrath bereits verschoben worden, im vierten Anlauf sollte es endlich klappen. Und tatsächlich: Das Spiel wurde angepfiffen, 25 Minuten lang entwickelte sich Anfang April 2023 eine interessante Partie, Tore fielen aber zunächst keine. Dann war wieder Schluss. Der Schiedsrichter verletzte sich am Oberschenkel, ein zufällig anwesender anderer Schiedsrichter durfte nach den Regularien aber nicht übernehmen. Am 20. April war der fünfte Versuch dann erfolgreich - Wülfrath gewann in Velbert mit 3:0. Das Rückspiel im Juni ging dann umso deutlicher mit 9:2 an Türkgücü.

Türkgücü-Trainer Ibrahim Cöl und seine Mannen konnten die Partie gegen Rot-Weiß Wülfrath erst im fünften Versuch zu Ende spielen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

U23 des FC Schalke 04 überfordert Aufsteiger SSVg Velbert

Sportlich erfolgreich war der Auftritt der SSVg Velbert gegen die U23 des FC Schalke 04 nicht. Mit 0:4 ging das Spiel verloren, der Aufsteiger wirkte gegen die Mannschaft von Jakob Fimpel in vielen Bereichen überfordert. Früh geriet die SSVg in Rückstand, zur Pause hieß es 0:2 und spätestens mit dem Tor zum 0:3 nach einer Stunde war die Messe gelesen. Drei Minuten vor dem Schluss fiel das 0:4, hinzu kam der Platzverweis gegen Maximilian Machtemes in der 80. Minute.

Viele Fotos: Bayer Leverkusen verliert gegen Paderborn

Bayer Leverkusen überwintert in der Fußball-Bundesliga auf dem ersten Platz - im Laufe der Saisonvorbereitung machte die Werkself Station in Velbert. Die Profis von Trainer Xabi Alonso unterlag dem SC Paderborn zwar mit 1:2 - sorgten auf der Tribüne aber trotzdem für viele strahlende Gesichter. Die Autogramm- und Selfiejäger warteten noch lange nach Schlusspfiff am Bus der Leverkusener - ein prominenter Neuzugang des SC Paderborn 07 kam damals allerdings nicht zum Einsatz. Max Kruse gab sein Debüt erst einen Tag später - mittlerweile hat er die Ostwestfalen wieder verlassen und jüngst sein Karriere-Ende verkündet.

Große Begeisterung beim Testspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Paderborn. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

KFC Uerdingen: „Brauchen Zeit, die uns die Fans nicht geben“

Ruhe herrscht beim KFC Uerdingen eigentlich nie. Zum x-ten Mal versucht der Verein einen Neustart in der Oberliga - versemmelte den Saisonauftakt aber gehörig. Nach vier Spieltagen hatten die Krefelder gerade einmal vier Punkte auf dem Konto - Markus John, Trainer des KFC und ehemaliger Coach der SSVg Velbert, mahnte damals schon, dass es Geduld brauche. Er sollte Recht behalten, zur Winterpause liegt er mit seinem Klub auf Rang vier und holte in den 14 folgenden Spielen stolze 29 Punkte. Einen davon gegen den TVD Velbert - das Aufeinandertreffen in der Liga im September endete 0:0. Ende Oktober gewann der KFC dann im Niederrheinpokal mit 3:0 gegen den TVD.

Oberhausen in der Landesliga - geteilte Meinungen in Velbert

Die Fußballerinnen von Adler Osterfeld stiegen in der Saison 2022/23 in die Landesliga auf - und wechselten dann geschlossen zu Rot-Weiß Oberhausen. Der neue Verein übernahm auch das Startrecht der ehemaligen Osterfelderinnen, worüber sich vor allem der FC Kray, der die Bezirksligasaison als Zweiter abgeschlossen hatte, ärgerte. Kray bekam schließlich einen zusätzlichen Platz in der Landesliga, auch bei der RWO-Konkurrenz in Velbert war man geteilter Meinung zum Startrechtwechsel, bei der SSVg sprach man gar von „einem Ding der Unmöglichkeit“.

Die Fußballerinnen der SSVg Velbert zeigten sich wenig begeistert davon, dass Rot-Weiß Oberhausen das Startrecht von Adler Osterfeld übernommen hat. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Kuriose Ergebnisse in der Kreisliga A hatten ihren Grund

Am letzten Kreisliga-A-Spieltag der Saison 2022/23 ging es um nichts mehr. Die Aufsteiger SSVg Heiligenhaus und SV Rot-Weiß Wülfrath standen ebenso fest wie die Absteiger, zu denen unter anderem TVD Velbert II zählte. Entsprechend locker gingen es die Mannschaften am ersten Juni-Wochenende an, teilweise losten sie gar ihre Aufstellungen aus. Die Ergebnisse: Entsprechend kurios, in den neun Spielen fielen insgesamt 59 Tore, verlief der 36. und letzte Spieltag dann auch.

Velberter André Henning führt Deutschland zu WM-Gold

André Henning kommt in diesem Jahr aus dem Feiern gar nicht heraus. Erst vor wenigen Tagen wurde er zum Welt-Hockey-Trainer 2023 gekürt, gewann den „Felix-Award“ als NRW-Trainer des Jahres und wurde mit der Hockey-Nationalmannschaft Dritter bei der Wahl zu Deutschlands Mannschaft des Jahres. Der Ursprung dieses Erfolges für den gebürtigen Velberter: Der Gewinn der Hockey-Weltmeisterschaft im Januar 2023 in Indien. Im Finale von Bhubaneswar setzte sich Deutschland im Shoot-Out gegen Titelverteidiger und Olympiasieger Belgien durch. Bei der Heim-EM im Sommer reichte es dann „nur“ zu Rang vier. Nächstes Ziel: Die Olympia-Quali für Paris 2024!

Der Velberter André Henning (r.) mit seinem Staff nach dem WM-Sieg der deutschen Feldhockey-Nationalmannschaft in Bhubaneswar. Foto: IMAGO/Willem Vernes / IMAGO/ANP

SSVg Velbert - Wuppertaler SV: Das müssen die Fans wissen

Ende September gelang der SSVg Velbert in der Regionalliga-West ein Achtungserfolg. Gegen den Wuppertaler SV gewann der Aufsteiger durch ein Tor von Tristan Duschke mit 1:0. Spiele gegen Vereine wie den WSV sind immer besondere - sowohl für die Fans als auch für die Verantwortlichen, die besondere Vorkehrungen treffen müssen. Alles, was die Fans vor dem Spiel wissen mussten, war von großem Interesse.

SSVg Heiligenhaus: Lebende Legende erhält eigene Werbebande

96 Jahre alt wurde Peter Müller im September 2023. Gefeiert wurde an Grillstand und Bierwagen seiner SSVg Heiligenhaus. Denn bereits 1949 wurde Müller Mitglied des damaligen SV Heiligen 09, selbst Fußball gespielt hat er nie, war aber von Beginn an Betreuer der ersten Mannschaft. Das hinterlässt Spuren und Erinnerungen. Die aktuelle erste Mannschaft würdigte Müller mit einer ganz besonderen Geste: Einer eigenen Werbebande.

Peter Müller (m.) wurde anlässlich seines 96. Geburtstages von der ersten Mannschaft der SSVg Heiligenhaus mit einer persönlichen Werbebande geehrt. Foto: Fremdbild

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Velbert & Heiligenhaus lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus