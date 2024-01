HSG Velbert/Heiligenhaus hat gegen Wülfrath keine Chance

Niederberg Verstärkt mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft ist der TB Wülfrath III für die HSG Velbert/Heiligenhaus einfach zu stark.

Einen bitteren Sonntagabend erlebten die Damen der HSG Velbert/Heiligenhaus am vergangenen Wochenende.

Gegen den TB Wülfrath III kamen die Velberterinnen mit 18:30 unter die Räder – sahen sich allerdings auch zahlreichen Akteurinnen der Wülfrather Zweitvertretung gegenübergestellt.

HSG Velbert/Heiligenhaus führt gegen die „übliche“ Dritte

Die ersten 20 Minuten gegen die „übliche“ Dritte von Wülfrath gestalteten sich noch ausgeglichen, doch beim Stand von 6:7 wurden gleich drei Akteurinnen der Kalkstädter Zweitvertretung sowie die vom NHC gekommene Verbandsliga-Kreisläuferin Melanie Schulz eingewechselt. Diese personellen Änderungen brachten die Gäste auf die Siegerstraße, zur Halbzeit lagen die Wülfratherinnen schon nur 13:8 vorne und setzten sich in der zweiten Halbzeit immer weiter ab.

Vor allem Vanessa Kozik zeigte sich mit neun Toren und einer starken Leistung als Erfolgsgarantin. „Natürlich standen heute starke Spielerinnen auf der Gegnerseite, aber auch gegen dieses Team hätten wir ein deutlich besseres Ergebnis erzielen können“, so HSG-Trainer Philip vom Schemm.

Bei den Themen technische Fehler und Entscheidungsfindung sehe er in den kommenden Wochen Verbesserungsbedarf, so vom Schemm. „Trotzdem ist diese enorme personelle Verstärkung der Wülfratherinnen ärgerlich für uns, da wir es gegen die ursprüngliche Mannschaft zu Spielbeginn gut gemacht haben – aber das gehört dazu und auch mit solchen Situationen müssen wir umgehen können“, so der junge Velberter abschließend.

