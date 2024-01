Samstag wird zum Spieltag der SSVg Velbert

Velbert Der Westdeutsche Fußballverband hat den 20. bis 26. Spieltag terminiert. Der Tabellenletzte SSVg Velbert startet beim FC Gütersloh am 3. Februar.

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat in der Regionalliga West die Spieltage 20 bis 26 der Saison 2023/2024 in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und den Vereinen zeitgenau angesetzt. Damit stehen die Anstoßzeiten aller Partien bis zum 17. März 2024 fest. Die SSVg Velbert hat dabei nur Samstagspiele zu bestreiten, sollte es keine kurzfristigen Änderungen geben.

20. Spieltag: (Sa., 3. Februar, 14 Uhr): Borussia Mönchengladbach II - Alemannia Aachen, Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück, Fortuna Köln - SC Paderborn II, Rot Weiss Ahlen - FC Wegberg-Beeck, 1. FC Bocholt - 1. FC Köln II, 1. FC Düren - SV Rödinghausen, Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II, Rot-Weiß Oberhausen - SV Lippstadt, FC Gütersloh - SSVg Velbert.

21. Spieltag: (Sa., 10.2., 14): FC Wegberg-Beeck - 1. FC Bocholt, SC Paderborn II - Rot Weiss Ahlen, SC Wiedenbrück - Fortuna Köln, SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II, SV Lippstadt - FC Gütersloh, Alemannia Aachen - Rot-Weiß Oberhausen, FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II, SV Rödinghausen - Wuppertaler SV, 1. FC Köln II - 1. FC Düren (So., 14).

22. Spieltag: Wuppertaler SV - 1. FC Köln II (Fr., 16.2.,19.30), (Sa., 17.2., 14): FC Schalke 04 II - Alemannia Aachen, Rot Weiss Ahlen - SC Wiedenbrück, 1. FC Bocholt - SC Paderborn II, 1. FC Düren - FC Wegberg-Beeck, Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen, FC Gütersloh - Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Düsseldorf II - SV Lippstadt, Fortuna Köln - SSVg Velbert.

23. Spieltag: SC Paderborn II - 1. FC Düren (Fr., 23.2., 19.30), (Sa., 24.2., 14): SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt, SSVg Velbert - Rot Weiss Ahlen, SV Lippstadt - Fortuna Köln, Alemannia Aachen - FC Gütersloh, SV Rödinghausen - FC Schalke 04 II, 1. FC Köln II - Borussia Mönchengladbach II, FC Wegberg-Beeck - Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen - Fortuna Düsseldorf II (So., 25.2., 14).

24. Spieltag: (Sa., 2.3., 14): SV Rödinghausen - Alemannia Aachen, 1. FC Düren - SC Wiedenbrück, Borussia Mönchengladbach II - FC Wegberg-Beeck, FC Schalke 04 II - 1. FC Köln II, Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh, Fortuna Köln - Rot-Weiß Oberhausen, Rot Weiss Ahlen - SV Lippstadt, 1. FC Bocholt - SSVg Velbert, Wuppertaler SV - SC Paderborn II (So., 3.3., 14).

25. Spieltag: Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf II (Fr., 8.3. 19.30), (Sa., 9.3., 14): SSVg Velbert - 1. FC Düren, SV Lippstadt - 1. FC Bocholt, Rot-Weiß Oberhausen - Rot Weiss Ahlen, FC Gütersloh - Fortuna Köln, 1. FC Köln II - SV Rödinghausen, FC Wegberg-Beeck - FC Schalke 04 II, SC Paderborn - Borussia Mönchengladbach II, SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV.

26. Spieltag: 1. FC Köln II - Alemannia Aachen, FC Schalke 04 II - SC Paderborn II (beide Fr., 15.3., 19.30), (Sa., 16.3., 14): Borussia Mönchengladbach II - SC Wiedenbrück, SV Rödinghausen - FC Wegberg-Beeck, Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II, Rot Weiss Ahlen - FC Gütersloh, 1. FC Bocholt - Rot-Weiß Oberhausen, 1. FC Düren - SV Lippstadt, Wuppertaler SV - SSVg Velbert.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Velbert & Heiligenhaus lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus