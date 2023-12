SC Velbert II: Trainer kritisiert Einstellung der Mannschaft

Neviges Seit dem fünften Spieltag hat der SC Velbert II nicht mehr gewonnen - das liegt laut dem Trainer auch an der Moral der Mannschaft.

Bereits am Mittwoch bestreitet die Zweitvertretung des SC Velbert das letzte Spiel des Jahres beim SC Türkiyemspor Essen (Anstoß 19 Uhr, Helmut-Rahn-Sportanlage Frohnhausen).

Aufgrund der vielen Ausfälle und angesichts der jüngsten 2:5 Niederlage beim 1. FC Mülheim sieht Trainer Marcel Kuhlmann der Begegnung mit gemischten Gefühlen entgegen.

SC Velbert II: Training ist wegen Personalmangel ausgefallen

„Mir liegt auch noch schwer im Magen, dass wir in der vergangenen Woche in unserer Situation sogar einmal Training wegen Personalmangel absagen mussten. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs teilweise andere Prioritäten haben und das widerspricht meiner Einstellung“, so der Coach.

Weitere Berichte aus dem Amateursport in Velbert

SC Velbert II verliert: „An Dummheit nicht zu überbieten“

10:1! Velberts U23 fertigt Heiligenhaus im U23-Duell ab

5:2-Auswärtssieg: SC Velbert trotzt personeller Situation

„Hinsichtlich der Aufstellung muss ich immer wieder basteln und kann nur von Spiel zu Spiel denken. Dass man immer mit der gleichen Elf spielt, ist auch nicht realistisch, aber es wäre schon wichtig, immer die gleichen acht als Gerüst zu haben“, stellt Kuhlmann klar. Er hat festgestellt, dass es seiner Mannschaft offenbar mehr liegt, defensiver zu agieren und da will er wieder ansetzen. Gegen die Essener hatten die Velberter das Hinspiel im Sommer zwar gewonnen, doch damals hatten die Ruhrstädter noch nicht alle Spieler an Bord.

SC Velbert II hat zuletzt am 5. Spieltag gewonnen

„Türkiyemspor hat eine wirklich gute Truppe und mittlerweile haben sie sich auch stabilisiert. Sie sind spielerisch sehr stark und bekommen ihre PS jetzt auch auf die Straße“, hat der SC-Trainer festgestellt. Aus seiner Zeit als Jugendtrainer kennt er noch Yasar Cakir, der im Mittelfeld der Essener die Fäden zieht, aber auch torgefährlich ist. Bester Türkgücü-Torschütze ist Ersin Canseven, der bei 13 Einsätzen auf elf Treffer kommt.

„Wir müssen langsam mal wieder gewinnen, sonst wird der Abstand zum rettenden Ufer zu groß, denn die vielen Unentschieden bringen uns nicht wirklich weiter. Unser letzter Sieg war gegen Burgaltendorf am fünften Spieltag“, formuliert er seine Zielsetzung. Allerdings muss er wieder einige Leistungsträger ersetzen, denn Paul Scalet, Rene Werner und wahrscheinlich auch Laurens Grünewald werden ausfallen.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Velbert & Heiligenhaus lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus