So plant der SC Velbert die schwierige Wintervorbereitung

Velbert Fußball-Landesligist SC Velbert muss aufgrund der Platzverhältnisse improvisieren. Trainer Dennis Czayka stellt seinen Trainingsplan vor.

„Wenn ich bei mir zu Hause in Kettwig aus dem Fenster schaue und sehe, dass es schneit, will ich erst gar nicht wissen, wie es in Velbert aussieht“, sagt Dennis Czayka, Trainer des Fußball-Landesligisten SC Velbert. Mittlerweile ist er genervt von den Wetterkapriolen, die allerdings in dieser Jahreszeit nicht untypisch für Niederberg sind. Zu seinem Verdruss muss dann auch das für Mittwoch geplante Testspiel gegen den Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen ausfallen. Bis Mittwoch einschließlich sind die Velberter Plätze für den Sportbetrieb durch die Stadt gesperrt worden und der Coach geht davon aus, dass diese Beeinträchtigung der Vorbereitung noch länger andauern wird.

Am 7. Januar startete Czayka mit seinem Team wieder in den Trainingsbetrieb, doch nur an diesem Tag war eine Einheit auf dem Platz möglich. „In der letzten Woche war der Platz aber absolut bespielbar, da habe ich nicht verstanden, dass vom Schreibtisch aus alle Plätze gesperrt wurden“, findet er kritische Worte. „Momentan ist es auch unglaublich schwierig, Hallenplätze zu bekommen.“

Neuzugänge des SC Velbert machen einen guten Eindruck

Dabei hat der SC noch den Vorteil, dass zumindest donnerstags die Von-Boettinger-Sporthalle genutzt werden kann. Darüber hinaus haben die Spieler im Kraftraum gearbeitet oder individuelle Laufpläne bekommen. „Durch die Leistungstests haben wir gute Werte und keine Grauzonen, so dass detaillierte Programme erstellt werden können“, erläutert der Trainer, der sich jedoch im Gegensatz zu manchen anderen Kollegen keine Screenshots über die absolvierten Läufe zuschicken lässt. „Ich kontrolliere das nicht, jeder Spieler ist für sich selbst verantwortlich und muss die entsprechende Eigenmotivation aufbringen. Am Ende ist der Output entscheidend. Wer dann beim nächsten Test nicht im grünen Bereich läuft, wird eben nicht zum Mannschaftstraining zugelassen, aber bisher war das immer ok“, stellt er klar.

Bislang haben alle Spieler diese Bedingungen auch gut angenommen und die Trainingsbeteiligung war gut. Allerdings fällt Albin Rec auf unbestimmte Zeit aus, da er mit Rückenschmerzen zu kämpfen hat. Ein ärztlicher Befund liegt noch nicht vor, es muss der Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall abgeklärt werden.

Trainer Dennis Czayka vom SC Velbert muss sich etwas einfallen lassen für die Wintervorbereitung. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

Einen guten Eindruck hinterlassen aktuell die beiden Neuzugänge, die aber schon im alten Jahr ins Training eingestiegen sind. Daiki Matsubara ist aus dem Urlaub in seiner japanischen Heimat zurückgekehrt und hat seinem Trainer auch in der Halle gezeigt, „dass er weiß, wo das Tor steht“, bestätigt auch Czayka. Als Glücksfall bezeichnete er die Verpflichtung von Maurice Kouendjin Bankoue, der auf allen Positionen in der Viererkette oder auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. „Er studiert jetzt in Wuppertal und suchte einen Verein in der Umgebung. Er ist ein guter Typ und hat in den letzten Wochen schon gezeigt, dass er uns fußballerisch helfen kann“, hat der Coach festgestellt.

SC Velbert sucht sich anspruchsvollen Start gegen höherklassige Klubs

„Uns fehlt jetzt eine weitere Woche, in der wir nicht auf den Platz können. Ich hoffe, dass am Sonntag wenigstens das Testspiel beim Westfalenligisten SC Obersprockhövel ausgetragen werden kann“, blickt Czayka voraus. Diesmal hatte er gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Ralf vom Dorp einen anderen Verlauf der Testspiele geplant. „Wir wollten diesmal mit den beiden Schwergewichten ETB Schwarz-Weiß Essen und Obersprockhövel und nicht mit einem Bezirksligisten beginnen, um zu prüfen, wie es mit unserer Stabilität aussieht, wie wir aus den Startlöchern kommen, bevor wir dann gegen die gleichklassigen Landesligisten Blau-Weiß Mintard und die Spvg Steele testen“, erläutert der 40-Jährige.

Die Zeit, in der er mit seinem Team nicht auf den großen Platz kann, nutzt er für Besprechungen und Videovorführungen. „Durch unser Videosystem haben wir sehr viel Material für die Fehleranalyse. Aber wir stellen auch die positiven Dinge heraus“, konstatiert er. Sein neuer Co-Trainer Justo Vazquez hat sich mittlerweile auch schon gut eingelebt. „Das klappt wirklich gut, wir haben einen guten Austausch und alles gestaltet sich sehr harmonisch“, findet Czayka. „Ich denke, wir haben da eine gute Wahl getroffen, er hat jetzt die Abläufe und die Jungs kennengerlernt und die nehmen das auch sehr gut an“, hat der Cheftrainer registriert.

Sobald die Einheiten wieder outdoor möglich sind, will das Trainerteam des SC Velbert an den offensiven Abläufen arbeiten. „Wir hatten ja in einigen Spielen schon viel Ballbesitz, arbeiten uns auch gut nach vorne, aber die letzten Entscheidungen sind oftmals fehlerhaft. Da sind wir dann oft auch nicht präzise genug, da haben wir noch viel Potenzial“, weiß der Coach.

