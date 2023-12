Fußball SSVg Velbert kündigt zwei Neuverpflichtungen in Rückrunde an

Velbert Im Neuen Jahr will der Tabellenletzte der Regionalliga West den Bock noch umstoßen und den Klassenerhalt schaffen.

Nach den witterungsbedingten Spielabsagen zuletzt und dem Pokalaus bei Ratingen 04/19 geht es für die SSVg Velbert mit gemischten Gefühlen in die Winterpause. Aber SSVg-Präsident Oliver Kuhn zeigt sich bereits kämpferisch: „Der Rückstand von sieben Punkten ist bei noch 17 offenen Spielen alles andere als uneinholbar“ sagte Kuhn und kündigte an: „Wir schütteln uns, werden in der Winterpause mindestens zwei Veränderungen am Kader vornehmen.“

Entsprechende finanzielle Zusagen liegen von Gönnern und Sponsoren des Vereins bereits vor. Die Marschrichtung ist also klar, die Velberter werden in der Rückrunde noch einmal alles in die Waagschale werfen, um den Klassenerhalt zu stemmen. Bereits am 3. Januar 2024 wird das Trainerteam um Chefcoach Dimitrios Pappas die Regionalligamannschaft zum Trainingsauftakt der Rückrundenvorbereitung bitten.

Vor den SSVg-Spielern liegen intensive Wochen

Vor den Velbertern liegen intensive Wochen, denn es heißt, die Hinrunde zu analysieren und an den entsprechenden Stellschrauben zu drehen, um den Bock in der Rückrunde umzustoßen. In der Vorbereitung auf die anstehenden Herausforderungen in der Rückrunde werden die Velberter drei Testspiele, allesamt auswärts absolvieren: Am Samstag, dem 13. Januar, reist die SSVg zum Oberligisten SpVgg Erkenschwick nach Westfalen, Anstoß wird um 14 Uhr sein.

Bereits drei Tage später geht es für das Team dienstags um 19 Uhr zur SpVg Schonnebeck in den Schetterbusch, ehe bereits am Samstag, dem 20. Januar, um 14 Uhr eine Reise zum SV Straelen auf dem Programm stehen wird.

Grünes Licht für Verstärkungen in der Winterpause: Oliver Kuhn (links, 1. Vorsitzender der SSVg Velbert) und Lars Glindemann (2.Vorsitzender) Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Die Vorbereitung im Überblick:

Mittwoch, 03.01.2024 - Trainingsauftakt

Samstag, 13.01.2024 - Testspiel bei der SpVgg Erkenschwick (14 Uhr)

Dienstag, 16.01.2024 - Testspiel bei der SpVg Schonnebeck (19 Uhr)

Samstag, 20.01.2024 - Testspiel beim SV Straelen (14 Uhr)

Samstag, 27.01.2024 - Rückrundenauftakt in Lippstadt.

Eigentlich hätten die Velberter bereits im Dezember in die Rückrunde der Saison 2023/24 starten sollen, doch aufgrund der witterungsbedingten Spielabsagen des Auswärtsspiels in Lippstadt und des Heimspiels gegen Rot Weiß Oberhausen werden die Velberter erst 2024 in die Rückrunde starten. Inzwischen wurde der Rückrundenauftakt beim SV Lippstadt auf den 27.01.2024 neu terminiert, damit bleiben den Velbertern gerade einmal dreieinhalb Wochen, um sich auf die Herausforderungen in der Rückrunde vorzubereiten und an den 1:0 Hinrundenerfolg gegen die Lippstädter anzuknüpfen. Anstoß in der Lippstädter Liebelt Arena ist um 14Uhr. Eine Neuansetzung des Heimspiels gegen Rot Weiß Oberhausen ist derzeit noch nicht bekannt.

