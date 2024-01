SSVg Velbert sichert sich Nationalspieler aus Mosambik

Velbert. Der 24jährige Jonathan Muiomo soll das Flügelspiel des Tabellenletzten der Regionalliga beleben. Mit reichlich Erfahrung aus der vierten Liga.

Die Verantwortlichen der SSVg Velbert machen Ernst im Wintertransferfenster und so vermeldet der Verein mittlerweile schon den sechsten Neuzugang. Bei der Präsentation von Felix Herzenbruch hatte der 1. Vorsitzende Oliver Kuhn schon angedeutet, „dass da noch etwas mit viel Geschwindigkeit für die Offensive kommen könnte“. Und so unterschrieb am Mittwoch Jonathan Muiomo einen Vertrag beim Velberter Regionalligisten, um im Kampf um den Klassenerhalt mitzuhelfen.

In der Hinrunde noch bei Carl Zeiss Jena

Der 24-Jährige ist als offensiver Flügelspieler vorgesehen und verfügt bereits über viel Erfahrung aus der 4. Liga. In der Hinrunde lief er noch für den FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost auf, wo er 15 Einsätze absolvierte. In der U 19 spielte er für Greuther Fürth in der Bundesliga, wohin er ein Jahr zuvor vom SV Wehen-Wiesbaden wechselte. In der Zweitvertretung des Zweitligisten spielte er sein erstes Seniorenjahr in der Regionalliga Süd, bevor er über Optik Rathenow den Weg nach Jena fand.

Insgesamt 103 Partien hat Muiomo bereits in der 4. Liga bestritten, dabei erzielte er 22 Tore und bereitete weitere 18 mit seinen Assists vor. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde er dann zum Nationalspieler berufen. Bei seinem Debüt für die Auswahl Mosambiks gelang ihm in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft dann auch ein wichtiger Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 gegen Botsuana (Endstand 3:2).

Eine weitere flexible Option für die Außenbahnen

„Wir freuen uns sehr, Jonathan Muiomo in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine bisherigen Leistungen und Erfahrungen in der Regionalliga werden zweifellos dazu beitragen, die Qualität und Tiefe unserer Mannschaft weiter zu verbessern“, betont Kuhn. So hat Cheftrainer Dimitrios Pappas eine weitere flexible Option für die Außenbahnen, denn der 24-Jährige kann sowohl links als auch rechts eingesetzt werden. Jonathan Muiomo wird die Nummer 32 auf dem Trikot tragen und soll so schnell wie möglich ins Team integriert werden. Da er bis zum 19. Dezember des vergangenen Jahres im Spielbetrieb war, sollte das aber auch nicht allzu lange dauern.

