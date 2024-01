TVD Velbert: Diese Personalentscheidungen sind fix

Fußball-Oberligist TVD Velbert hat die Winterpause dazu genutzt, erste Vertragsgespräche zu führen. Das sind die Ergebnisse.

Der Fußball-Oberligist TVD Velbert hat die Winterpause genutzt, um einige Personalentscheidungen zu treffen. Kontinuität ist auf der Trainerbank angesagt. Co-Trainer Markus Braasch (54) hat seinen Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert. „Markus ist durch seine Velberter Zeit bei der SSVg und auch bei TVD nun schon lange in Velbert tätig und will auch seinen Wohnort von Marl nach Velbert verlegen“, informiert Michael Kirschner, der Sportliche Leiter bei TVD.

Cheftrainer Jens Grembowietz (36) seit Sommer im Verein und auch Torwarttrainer Dustin Paczulla (29, seit 2019 beim TVD) haben noch einen Vertrag bis Saisonende 2024/25. Auch Kirschner (57), der seit der Bezirksligasaison 2017/18 beim Oberligisten in dieser Funktion tätig ist, hat sich mit dem Vorsitzenden André Grimmert auf eine Zusammenarbeit für „unbestimmte Zeit“ geeinigt.

TVD Velbert verpflichtet umworbenes Talent von RW Wülfrath

Nach dem großen Umbruch und auch Verjüngungsprozess im Sommer sei TVD Velbert mit der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden, heißt es. Und man habe nun auch schon die ersten erfolgreichen Gespräche über Vertragsverlängerungen geführt.

Aber einige Spieler werden den Verein auch verlassen. Kohei Nakano wechselt zum Oberliga-Schlusslicht DJK St. Tönis, er wünscht sich dort mehr Einsatzzeit als in Velbert. Simon Struck wird nach Ausbildungsende im Frühjahr wieder in den Raum Paderborn zurückkehren. Justin Sarpong wiederum schließlich sich dem Westfalen-Landesligisten TuS Hordel an.

Neu hinzu kommt der von einigen Clubs umworbene Defensivspieler Antonio Glibo (19) von RW Wülfrath, wo das Talent auf Anhieb zum Stammspieler wurde und nun bei TVD Velbert bereits den nächsten Schritt gehen möchte. Zuvor spielte er in der U18/U19 Niederrheinliga beim Nachbarn SC Velbert und in der U17-Bundesliga beim Wuppertaler SV.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Velbert & Heiligenhaus lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus