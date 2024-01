1. PBSC Wesel II gibt sicher geglaubten Sieg aus der Hand

Wesel Das zweite Poolbillard-Team des 1. PBSC Wesel leistete sich in der Verbandsliga ein besonderes Malheur an den eigenen Tischen.

Während die Oberliga-Garnitur am ersten Januar-Wochenende noch die kurze Pause genießen durfte - es geht erst am kommenden Samstag (15 Uhr) bei Arminia Bielefeld weiter -, mussten die zwei Teams des 1. PBSC Wesel in der Poolbillard-Verbandsliga schon wieder an die Tische. Dabei erreichten die Mannschaften jeweils ein 4:4, der Weg dorthin kam aber höchst unterschiedlich zustande.

Erstes Remis im neunten Saisonspiel

Besonders krass gestaltete die zweite Mannschaft den Spielverlauf beim 4:4 in der Heimpartie gegen BSC Münster II. Nach dem ersten Remis im neunten Meisterschaftsspiel sah es für den Tabellenachten dabei zunächst überhaupt nicht aus, sondern nach einem klaren Erfolg. Auch ohne die wichtige Stammkraft Guido Vollmer erarbeitete sich das Team nach der Hinrunde eine 4:0-Führung. Dafür sorgten Christopher Mertz (14.1 endlos), Andreas Jähnig (9-Ball), Marcel da Cruz (10-Ball) und Samir Hadzibajramovic (8-Ball). Doch in der zweiten Serie war es dann wie abgeschnitten. Besonders Hadzibajramovic (10-Ball) und Mertz (9-Ball) verloren denkbar knapp, am Ende gaben die Weseler die 4:0-Führung noch aus der Hand.

Komplet ausgeglichene zwei Runden

Beim Verbandsliga-Zweiten BSC Joker Neukirchen-Vluyn erreichte auch das dritte Team eine Punkteteilung. Dies wertete der Tabellensechste allerdings eher als Erfolg, beide Runden verliefen dabei komplett ausgeglichen. Tim Schneider (10-Ball) und Michael Ohlig (8-Ball) siegten in der Hinserie, erneut Ohlig (14.1 endlos) und Klaus Nellessen (10-Ball) holten die restlichen Zähler. Pech hatte diesmal Oliver Tenhagen-Krabbe, der leer ausging und die 8-Ball-Partie dabei knapp verlor.

In der zweiten Serie ohne jeden Sieg

Eine deutliche 2:6-Schlappe in der Bezirksliga kassierte die vierte Garnitur beim BSC Joker Neukirchen-Vluyn IV. Nach der Hinrunde hieß es durch Siege von Heiko Brebeck (10-Ball) und Martin Rosenau (8-Ball) noch 2:2, danach verließen aber alle Weseler die Tische als Verlierer.

Außerdem spielte: 1. PBSC V (Kreisliga A) - Bfr. Weitmar IV 3:5 (Punkte: Piotr Buczek 2, Jörg Langer).

