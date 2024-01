1. PBSC Wesel stolpert nicht nur beim Oberliga-Schlusslicht

Steuerte beim klubinternen Duell zwei Punkte zum Erfolg der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga gegen die dritte Garnitur bei.

Wesel Die erste Garnitur lässt dem 3:5 in Bielefeld nun ein 3:5 an heimischen Tischen folgen. Zweite Garnitur gewinnt das Vereinsduell.

Auf dem sechsten Platz mit nur zwei Punkten Vorsprung zum ersten Abstiegsrang beendeten die Poolbillard-Spieler des 1. PBSC Wesel die Hinrunde. Nach der großen Enttäuschung mit der 3:5-Niederlage beim bis dahin punktlosen Schlusslicht DSC Arminia Bielefeld zogen die Weseler nun an heimischen Tischen gegen den BC United Pool II ebenfalls mit 3:5 den Kürzeren, dabei war diesmal Franz-Josef Köyer nicht mit von der Partie.

Aus einem 1:0 wird schnell ein 1:5

Doch startete der Gastgeber mit einem Erfolg durch Jörg Saborowski (14.1 endlos), der Punkt sollte sich eher als Eintagsfliege erweisen. Denn Michael Ohlig (8-Ball), Reiner Köster (9-Ball) und André Steinbach (10-Ball) gingen leer aus, so dass es nach der Hinrunde 1:3 hieß. Erneut Steinbach (14.1 endlos) und Köster (8-Ball) unterlagen in den ersten beiden Spielen, damit war bei einem 1:5-Zwischenstand die Niederlage bereits besiegelt. Saborowski (10-Ball) und Ohlig (9-Ball) betrieben etwas Ergebniskosmetik.

Zweite Mannschaft wiederholt Erfolg

In der Verbandsliga kam es wieder zum vereinsinternen Duell zwischen der zweiten und dritten Weseler Garnitur. Durch den 5:3-Erfolg der zweiten Mannschaft, den es auch schon in der Hinrunde gegeben hatte, schob sich das Team von Rang acht auf sechs und tauschte damit mit der Konkurrenz aus dem eigenen Haus die Plätze. Andreas Jähnig (9-Ball) und Guido Vollmer (8-Ball) punkteten in der ersten Serie für den späteren Sieger, während Klaus Nellessen (14.1 endlos) und Jim Hendrik Meininghaus (10-Ball) durch ihre Erfolge die Begegnung offen hielten. Erneut Vollmer (14.1 endlos), Marcel da Cruz (8-Ball) und Christopher Mertz (9-Ball) machten alles klar. Für die „Dritte“ gewann nur noch Samir Hadzibajramovic (10-Ball).

Außerdem spielte: PBSC IV (Bezirksliga B) - BC Oberhausen VI 4:4 (Punkte: Hieronymus Kleinpass 2, Heiko Brebeck, Markus Sadowski).

