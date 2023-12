Allein der Nachwuchs kämpft ab Mittwoch um die Titel

Hamminkeln Vom kommenden Mittwoch bis zum Samstag ist der VfR Mehrhoog Ausrichter der Hallen-Stadtmeisterschaften für den Fußball-Nachwuchs.

Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen treffen sich die Hamminkelner Nachwuchskicker in der Sporthalle der Gesamtschule an der Diersfordter Straße. Denn im Gegensatz zu den Senioren, die sich gegen die Titelkämpfe in der Halle ausgesprochen haben, werden bei der Jugend unter der Regie des Ausrichters VfR Mehrhoog in acht Klassen die Stadtmeister ermittelt. Dabei gehört der Mittwoch (27. Dezember) ausschließlich den Kickerinnen.

Mädchen-Teams bilden den Auftakt am Mittwoch

Den Auftakt bilden ab 11.45 Uhr die U-13-Juniorinnen, mit dem SV Brünen, GW Lankern und BW Wertherbruch ist das Teilnehmerfeld eher übersichtlich besetzt. Bei den U-15-Juniorinnen (ab 14 Uhr) gesellt sich zu diesem Trio noch der Hamminkelner SV. Die U 17 bestreitet die Titelkämpfe ebenfalls mit Teams aus diesen vier Vereinen, hier geht es um 16 Uhr los. Die Spielzeit beträgt übrigens jeweils eine Viertelstunde.

Bambinitreff steigt traditionell ohne Ergebnisse

Der Donnerstag (28. Januar) wird um 10 Uhr durch einen Bambinitreff eröffnet, bei dem keinerlei Sieger ausgespielt werden. SV Brünen, Hamminkelner SV, VfR Mehrhoog, BW Dingden, GW Lankern und JSG Wertherbruch/Werth schicken Teams aufs Feld. Bei den C-Junioren geht es ab 13.30 Uhr wieder um den Titelgewinn. Das Feld ist fast identisch mit dem bei den Bambini, nur rückt die JSG Haffen-Mehr/Mehrhoog an die Stelle des VfR Mehrhoog. Die A-Junioren bilden ab 18.15 Uhr den Abschluss, hier starten die Vereine, die auch bei der C-Jugend involviert sind.

Drei Jugendspielgemeinschaften sind dabei

Der F-Juniorentreff steigt am Freitag (29. Dezember) ab 10 Uhr, unter den neun Mannschaften befinden sich auch zwei U-11-Mädchenteams. Bei der D-Jugend sind mit Ringenberg/Berg, Wertherbruch/Werth und Haffen-Mehr/Mehrhoog drei Jugendspielgemeinschaften (JSG) unter den sieben Mannschaften. Zum Abschluss der Stadtmeisterschaften fallen dann am Samstag (30. Dezember) die Entscheidungen bei den E-Junioren (ab 10 Uhr) und bei der B-Jugend (ab 15.15 Uhr). Dabei sind sieben Teams beim jüngeren und fünf beim älteren Nachwuchs vertreten.

