Hamminkeln. Die in der Fußball-Kreisliga A mit besten Aufstiegschancen ausgerüstete Reserve hat einen Nachfolger für Mario Rottstegge gefunden.

Die Lücke, die Mario Rottstegge zum Ende der Saison hinterlässt, ist geschlossen. Als neuen Trainer für die zweite Fußball-Garnitur holt BW Dingden Guido Wiesmann. Der 48-Jährige betritt bei den Blau-Weißen Neuland. Erstmals coacht er eine Senioren-Mannschaft. Nach elf Jahren in der Jugend der SF 97/30 Lowick pausiert Wiesmann in dieser Spielzeit. „Ich freue mich auf die große Herausforderung“, sagt er. Beide Seiten haben eine Zusammenarbeit schon über zwei Jahre vereinbart.

Vier Jahrzehnte Lowick treu geblieben

Guido Wiesmann bringt der Job ab dem Sommer noch eine zweite Premiere. Der Inhaber der B-Lizenz verlässt nach vier Jahrzehnten erstmals die Sportfreunde in Lowick. „Ich kenne da ja mittlerweile jeden Grashalm und es reizt mich, auch mal etwas anderes zu sehen“, sagt der Coach. Schon in dieser Spielzeit nutzt Guido Wiesmann die Chance, sich aufgrund seiner Pause als Übungsleiter bei anderen Klubs umzuschauen. „Ich gucke gerne Fußball und habe bereits viele Spiele beobachtet.“ Auch sein neues Team sei mehrfach darunter gewesen, beispielsweise im Nachholspiel gegen SC TuB Mussum oder am Sonntag im Derby bei BW Wertherbruch.

Ich möchte etwas aufbauen und weiterführen, was der jetzige Coach hinterlässt, und strebe eine langfristige Bindung an. Guido Wiesmann über seine Ziele bei BW Dingden.

Natürlich wünscht er sich, ab dem Sommer einen Fußball-Bezirksligisten betreuen zu können. Und da befindet sich das Team von Mario Rottstegge, der aus privaten Gründen aufhört, auf einem sehr guten Weg. Zwei Ziele setzt sich der Lowicker dabei: „Ich möchte etwas aufbauen und weiterführen, was der jetzige Coach hinterlässt, und strebe eine langfristige Bindung an.“ Zudem liege seine Hauptaufgabe darin, möglichst viele Spieler in die erste Mannschaft zu bringen. „Wenn der Abstand zwischen den beiden Teams nicht zu groß ist.“

Izri Velija bleibt weiterhin der Co-Trainer

Vor dem aktuellen „Sabbatjahr“ coachte Wiesmann die Lowicker D-Junioren in der Niederrheinliga und interimsweise auch die A-Junioren in der Grenzlandliga. Als Spieler pendelte der 48-Jährige mit den Lowickern zwischen der Bezirksliga und Kreisliga A. Und die Position? „Früher hieß dies Libero“, sagt Guido Wiesmann, der auch noch für die Oldies der Sportfreunde kickte. Nach einer Pause von „fünf, sechs Jahren“ stieg er ins Trainergeschäft ein, coachte das Team, in dem sein sechsjähriger Sohn aktiv war. Bei den Blau-Weißen in Dingden hat er übrigens Izri Velija an seiner Seite, der momentan auch als Co-Trainer bei Mario Rottstegge arbeitet.