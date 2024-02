Hamminkeln. Darum sorgt die Niederlage im Landesliga-Topspiel bei BW Dingden für besonders viel Frust. Zwei Aufreger in der zweiten Halbzeit.

Ein bisschen wirkte Jürgen Stratmann knapp fünf Minuten nach dem Schlusspfiff noch so, als hätte er selbst gerade eben 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Kein Wunder, denn wie seine Spieler auf dem Feld, hatte der Trainer von BW Dingden am Rand alles reingeworfen, die Blau-Weißen lautstark angetrieben und vor allem in der Schlussphase immer wieder nach vorne geschrien. Stratmanns Stimme hatte dann auch hörbar gelitten und benötigte nach dem ersten Durchschnaufen erst einmal einen kräftigen Schluck Wasser. Die Enttäuschung ließ sich damit aber nicht wegspülen. „Tja“, sagte der BWD-Coach, „so ist halt Fußball. Wir haben‘s leider nicht geschafft, die Tore zu machen.“ Damit war auch schon fast alles gesagt. Die 0:1 (0:1)-Heimniederlage im Landesliga-Spitzenspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern sorgte für gewaltigen Frust beim Tabellenführer und dem Großteil der 534 Zuschauer am Höingsweg.