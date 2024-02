Wesel. Die in der Grenzlandliga kickenden B-Junioren machen es gegen Stenern zweistellig, C-Jugend enttäuscht dagegen bei RW Oberhausen.

Irgendwann brach die Gegenwehr komplett zusammen. „So nach dem 5:0 gingen die Köpfe runter“, erzählte Philipp Jennen. Dies geschah allerdings nicht bei seinen in der Grenzlandliga kickenden B-Junioren des PSV Lackhausen, sondern beim Gegner aus dem Kreis. Am Ende der 80 Minuten war es dann mit dem 10:0 (2:0) sogar zweistellig auf der Anlage am Molkereiweg gegen die DJK TuS Stenern.