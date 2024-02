Schermbeck. Der Handball-Landesligist verliert bei der TSG Kirchhellen, ein Spieler muss noch während der Partie ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Hoffnung auf einen zweiten Erfolg in Serie erfüllte sich nicht: Im Auswärtsspiel bei der TSG Kirchhellen unterlagen die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck am Sonntagmittag mit 29:35 (15:17) und stecken damit weiterhin im Tabellenkeller fest. Weit schlimmer als die Niederlage aber ist, dass das Team von Trainer Lars Cox nach 40 Minuten Adrian Döhmer verletzungsbedingt verlor, weil er sich eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte und auf direktem Weg ins Krankenhaus gebracht werden musste. „Das sind die Momente, in denen eine Begegnung nebensächlich wird”, so der Schermbecker Coach, der allerdings auch unumwunden zugab, dass „die Niederlage letztlich absolut verdient war”.