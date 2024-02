Am Niederrhein. In der Fußball-Kreisliga A erhält der SV Brünen drei Punkte kampflos, da die Situation bei der Reserve des 1. FC Bocholt eskalierte.

Rene Olejniczak wunderte sich am Sonntag um die Mittagszeit. „Der Gruppenleiter hat uns da angerufen und mitgeteilt, dass der 1. FC Bocholt II nicht antritt. Das ist schon sehr seltsam“, erzählt der Trainer des Fußball-A-Ligisten SV Brünen, der am Hünting eigentlich um 15.30 Uhr hätte antreten müssen. So bekommt das abstiegsbedrohte Team stattdessen drei Punkte kampflos gutgeschrieben. Das war geschehen.