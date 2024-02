Am Niederrhein. In der Tischtennis-Bezirksoberliga bringt der SV Schermbeck den Favoriten GW Flüren an den Rand eines unerwarteten Punktverlustes.

Sie hätten es beinahe schon wieder getan. Ende September vergangenen Jahres knüpften die Tischtennis-Spieler des SV Schermbeck in der Bezirksoberliga ihrem Nachbarn und Aufstiegsfavoriten GW Flüren völlig überraschend ein 8:8 ab. Im Rückspiel verfehlte der Tabellensechste eine Wiederholung des Coups nur um Haaresbreite. Nach fast vier Stunden behielt Spitzenreiter Flüren mit 9:7 die Oberhand und steht damit weiter an der Spitze.