Wesel. Der Weseler Fußball-Landesligist gewinnt das erste Spiel nach der Pause in Essen. Was Trainer Björn Assfelder trotzdem stört.

Der PSV Lackhausen ist nach der Winterpause erfolgreich aus den Startlöchern gekommen. Bei der abstiegsbedrohten SpVgg Steele 03/09 reichte dem Fußball-Landesligisten eine durchwachsene Leistung, um die Heimreise aus dem Essener Osten mit drei Punkten anzutreten. Der Weseler Trainer Björn Assfelder war nach dem 2:1 (2:1)-Erfolg zwiegespalten. „Wir haben vorher gesagt, dass es wichtig ist, dass wir mit einem Sieg starten und die Art und Weise erst einmal nebensächlich ist. Trotzdem stört es mich etwas, dass wir ein Spiel, das wir eigentlich voll unter Kontrolle haben, durch eigene Schludrigkeit leichtfertig hergeben und dann noch so zittern müssen.“

Necati Güclü trifft mit Slapstick-Einlage zur Führung

Auf dem nassen und in die Jahre gekommenen Kunstrasen benötigte der PSV ein wenig Anlaufzeit, bekam die Partie aber nach zehn Minuten in den Griff. Max Mahn vergab die erste richtig gute Gelegenheit (11.), ein weiterer Abschlussversuch des Torjägers landete aber schließlich bei Necati Güclü, der sich das Spielgerät selbst vor das Schienbein schoss, von wo aus der Ball zur Gästeführung im Steeler Kasten landete (25.). „Zu diesem Zeitpunkt absolut verdient“, fand Assfelder, dessen Team zügig nachlegte. Nach einer Ecke von Florian Karwath war Yannik Oenning mit dem Kopf zur Stelle - 0:2 (33.). Lackhausen hätte sogar noch erhöhen können, war dann aber selbst einmal unaufmerksam. Ein unnötiger Fehlpass im Zentrum führte schließlich zu einer guten Freistoßchance für die Essener, die Vladislav Kochoutine mit einem platzierten Schuss in den Winkel auch nutzte (38.). „Gut geschossen, aber in der Entstehung völlig unnötig“, ärgerte sich Assfelder.

Yannik Oenning hat die Chance zur Vorentscheidung

Sein Team hatte noch einmal durch Mahn die Möglichkeit, den alten Abstand wiederherzustellen (43.), verlor dann aber nach der Pause komplett die Spielkontrolle. Weil auch Oenning in Minute 70 eine weitere Großchance versiebte, hieß es Zittern bis zum Schluss. Steele versuchte es immer wieder mit hohen Bällen, doch die PSV-Defensive hielt dem Druck bis zum Schlusspfiff stand und darf nun am kommenden Sonntag durchaus selbstbewusst den Nachbarn und Tabellenführer BW Dingden empfangen.

PSV: Kaiser - Timo Giese, Laader, Sanders, Habig (70. Bruns) - Blaswich, Meis, Oenning (83. Kasparek), Karwath - Necati Güclü (60. Nico Giese), Mahn.