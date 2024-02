Hamminkeln. Der Fußball-Bezirksligist verliert mit 0:1 beim VfL Repelen und liegt nun nur noch sieben Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

Die Bezirksliga-Fußballer des Hamminkelner SV haben es am Sonntagnachmittag verpasst, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu halten und liegen nun nur noch sieben Zähler vor der gefährdeten Zone. Mit 0:1 (0:0) unterlag das Team von Trainer Nikolay Glouhtchev im Gastspiel beim VfL Repelen, musste sich aber angesichts einer Vielzahl von Großchancen über den Ausgang der Begegnung ärgern. „Diese Niederlage war ebenso unglücklich wie unverdient”, sagte ein enttäuschter HSV-Coach nach dem Schlusspfiff. „Wir haben unser bestes Auswärtsspiel in dieser Saison gemacht und uns für die gute Leistung nicht belohnt.”

Von Beginn an bedrängten die Gäste das Tor der Hausherren und erarbeiteten sich gleich in der Anfangsphase der Partie mehrere hochkarätige Einschussgelegenheiten. Nicht einmal drei Minuten waren gespielt, da verpasste Leon Bender die frühe Führung, nur zwei Minuten später ließ auch Tom Wirtz eine Riesenchance aus. Und so ging es weiter. Marvin Schumann scheiterte am VfL-Keeper (20.) und Benders Torschuss landete lediglich am Pfosten (31.).

Ausgleich wird nicht anerkannt

Nach dem Wechsel allerdings waren die Hausherren ein wenig wacher aus der Kabine gekommen und erzielten früh die schmeichelhafte Führung (48.), die der HSV in der Folge nicht mehr ausgleichen konnte – auch, weil einem Bender-Tor wegen angeblichen Handspiels die Anerkennung versagt wurde (75.).

HSV: Winkin; Bahrenberg, Gutenberger, Hollenberg (46. Altenschmidt), Weinkath, Schumann (57. Klump), Klein (64. Erdem), Wirtz, Vos, Bender, Hamzaoglu.