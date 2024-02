Schermbeck. Der SVS lässt sich im Aufstiegskampf zur Fußball-Regionalliga nicht abwimmeln. Gegen Westfalia Rhynern holt die Elf einen 3:0-Heimsieg.

Einen in nahezu jeder Hinsicht hochverdienten 3:0 (1:0)-Erfolg feierten die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck am Sonntagnachmittag. Gegen die formstarken Gäste von Westfalia Rhynern, die mit der Referenz von sechs Partien ohne Niederlage zum Gastspiel beim SVS angereist waren, gelang dem Team von Trainer Sleiman Salha ein glatter 3:0 (1:0)-Erfolg, bei dem die Gastgeber Spiel und Gegner über weite Strecken dominierten. Entsprechend gelöst war der Coach der Schermbecker Kicker nach Spielende. „Ich war heute in weiten Teilen sehr einverstanden mit dem, was meine Jungs gemacht haben”, so Salha. „Wir hatten unseren Gegner von Beginn an im Griff und hätten lediglich in einigen Situationen noch ein wenig zielstrebiger sein können.”