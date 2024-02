Am Niederrhein. In der Kreisliga A gewinnt BW Dingden II bei BW Wertherbruch mit 2:0. Der Nichtantritt des 1. FC Bocholt II sorgt auch hier für Unmut.

Die kleine Ergebniskrise aus den letzten beiden sieglosen Spielen vor der Winterpause haben die A-Liga-Kicker von BW Dingden II schnell zu den Akten gelegt. Den Re-Startet gestaltete der Spitzenreiter direkt wieder erfolgreich. Mit 2:0 (2:0) entschied die Elf von Trainer Mario Rottstegge das Lokalderby bei BW Wertherbruch für sich. Den Vorsprung auf den nicht aufstiegsberechtigten Tabellendritten bauten die Blau-Weißen auf zehn Zähler aus. „Das war uns sehr wichtig, gut in die Rückrunde zu kommen und nach außen hin zu zeigen, dass wir wieder da sind“, sagte der Coach des Spitzenreiters.

Sebastian Klein-Schmeink trifft doppelt

Die Auseinandersetzung mit den anderen Blau-Weißen sei dabei nicht einfach gewesen, so Mario Rottstegge, der bekanntlich im Sommer aus privaten Gründen aufhört und mit Guido Wiesmann (zuletzt Jugend der SF 97/30 Lowick) einen Nachfolger gefunden hat. Wertherbruch habe aufopferungsvoll dagegengehalten. Fast eine halbe Stunde stand auch auf beiden Seiten die Null, dann brachte Sebastian Klein-Schmeink den Favoriten in Führung (28.).

Das war ein ganz dicker Bock von uns, den haben wir uns praktische selbst reingelegt Christian Holz, Trainer von BW Wertherbruch, über das Tor zum 0:2.

Nur fünf Zeigerumdrehungen später erhöhte der 36-jährige Routinier auf 2:0. „Das war ein ganz dicker Bock von uns, den haben wir uns praktische selbst reingelegt“, ärgerte sich Wertherbruchs Übungsleiter Christian Holz. Er trauerte auch noch der Situation nach rund 20 Minuten nach, als seine Elf in einer 2:1-Situation dem Dingdener Tor entgegeneilte, der Querpass von Leonardo Moschüring aber noch so gerade von einem Dingdener geklärt werden konnte.

Zuversicht aus der Leistung ziehen

„In der ersten Halbzeit haben wir nicht so viel in das Spiel investiert, sondern versucht, die Räume eng zu machen. Das haben wir auch weitgehend gut hinbekommen“, analysierte Christian Holz nach dem Abpfiff. Nach dem Seitenwechsel habe er ein richtig gutes Spiel seiner abstiegsgefährdeten Truppe gesehen. Die hochkarätigen Möglichkeiten blieben allerdings aus. „Wenn wir so wie heute in den nächsten Wochen agieren, dann holen wir auch die notwendigen Punkte“, so der BWW-Coach, der zu den vom 1. FC Bocholt II abgeschenkten Punkten an den Mit-Abstiegskontrahenten SV Brünen nur meinte: „Das ist für mich ein Unding.“

Die zweite Halbzeit gegen den Wind war sicherlich kein Leckerbissen war. Mario Rottstegge, Trainer des Spitzenreiters BW Dingden II.

Mario Rottstegge zeigte sich mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden, auch wenn „die zweite Halbzeit gegen den Wind sicherlich kein Leckerbissen war“. Der Gastgeber habe richtig viel gearbeitet, seine Truppe aber auch kämpferisch Paroli geboten. Im Gegensatz zu den beiden Begegnungen vor der Winterpause sei seine „Mannschaft auch wieder frisch“ gewesen.

Weitere Ergebnisse in den A-Ligen

Kreis Rees/Bocholt: PSV Lackhausen II - TV Voerde 2:6 (0:3) - Tore: 0:1 Jan Gehrmann (9.), 0:2 Til Faßbender (14.), 0:3 Tjark Möltgen (32.), 0:4 Artur Block (48., Eigentor), 1:4 Nico Jörgens (51., Eigentor), 2:4 Niklas Hückelkempken (56.), 2:5 Til Faßbender (57.), 2:6 Kevin Bolou (81.); Westfalia Anholt - SV Bislich 1:2 (0:0) - Tore: 0:1 Jan Luca Züpke (52.), 1:1 Thorben Versteegen (56.), 1:2 Damir Dani (83.); VfL Rhede II - VfR Mehrhoog 2:4 (1:2) - Tore: 1:0 Kadir Bayluk (11.), 1:1 Lias Giesen (12.), 1:2 Miguel Sperling (40.), 2:2 Oliver Tüshaus (72.), 2:3 Miguel Sperling (74.), 2:4 Nils Bollwerk (83.); Kreis Moers: SV Büderich - SSV Rheintreu Lüttingen 0:0; Kreis Recklinghausen: SV Schermbek II - TuS Haltern II 5:1 (2:1) - Tore: 0:1 Janik Tönnes (9.), 1:1 Jonas Kanja (13.), 2:1/5:1 Mustafa Gürpinar (19./90.), 3:1 Claudius Alexander Mertes (50.), 4:1 Jost Angersbach (55.); TuS Gahlen - FC Marl II 9:0 (5:0) - Tore: 1:0/2:0 Ali Salha (13./25.), 3:0/4:0 Orkan Güclü (30./33.), 5:0/6:0 Donavan Sadek (45./61.), 7:0 Steven Henning (70.), 8:0 Nils Hutmacher (75.), 9:0 Harun Arik (80.).