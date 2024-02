Wesel. Erstmals seit letztem November reicht es für den Handball-Verbandsligisten mal wieder zu einem Sieg. Dabei überzeugen die Youngster.

Sie können es doch noch: Gegen die Zweitvertretung der DJK Adler Königshof gelang den Verbandsliga-Handballern der HSG Wesel endlich der dritte Saisonsieg. Mit 33:31 (16:17) bezwang das Team von Jonas Gorris im Heimspiel die Reserve des Krefelder Vorortvereins und durfte sich über den ersten Erfolg seit November vergangenen Jahres freuen.

Spannender als notwendig

Allerdings machten sich die Gastgeber das Leben in einem überlegen geführten Spiel selbst schwer. „Dass die beiden Punkte in Wesel bleiben, ist hochverdient”, so der HSG -Coach in der Nachbetrachtung des Matches. „Wir hatten unseren Gegner komplett im Griff, haben ihm allerdings immer wieder erlaubt, ins Spiel zurückzukommen. Deshalb haben wir es spannender gemacht als notwendig.”

Wir waren in dieser Phase nicht mit der nötigen Einstellung dabei. Jonas Gorris, Trainer der HSG Wesel, über die Minuten, als der Gastgeber in Rückstand geriet.

Gleich die Anfangsphase gehörte den Weselern, die mit konsequenter Deckungsarbeit auch im Angriff die ersten Akzente setzten. Nach rund achteinhalb Minuten hatten die Gastgeber die erste Drei-Tore-Führung herausgeworfen (7:4), versäumten es aber in der Folge, die spielerische Überlegenheit in weitere Tore umzusetzen. Beim 9:9 nach einer guten Viertelstunde (16.) war der frühe Vorsprung schon wieder dahin und in der Folge musste das Gorris-Team sogar einem Rückstand hinterherlaufen. „Wir waren in dieser Phase nicht mit der nötigen Einstellung dabei”, so der Coach. „Aber wir haben auch nichts unversucht gelassen, um am Gegner dranzubleiben.”

Nach der Pause wird es brenzlig

Bis zum Seitenwechsel gelang das ordentlich, denn die Gäste aus Königshof nahmen lediglich eine Ein-Tor-Führung mit in die Kabine (17:16). Brenzlig wurde es dann aber aus HSG-Sicht nach Wiederbeginn. Fünf schwächere Minuten, in denen sich die Weseler einige leichte Fehler erlaubten, führten dann zur ersten, aber auch einzigen Drei-Tore-Führung des Kontrahenten (21:18/36.). Danach rafften sich die Hausherren auf, blieben dran und stellten Mitte der zweiten Halbzeit beim 23:23 wieder auf Unentschieden (44.).

Das war ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung und eröffnet Perspektiven auch über die Spielzeit hinaus. Jonas Gorris, Trainer der HSG Wesel.

Jetzt war es ein offenes Match, in dem vor allem die jungen Akteure wie Aaron Althoff und auch Maurice Gebert – beide gerade mal 21 Jahre alt und zusammen mit 19 Treffern beste Werfer ihrer Mannschaft – Verantwortung übernahmen und ihre Mannschaft auf Kurs hielten. Die erste Führung nach langer Zeit durch Fyn Walla, der das 27:26 erzielte (52.) war der Auftakt zu einer furiosen Endphase. Beim 33:29 (59.) war die Begegnung entschieden.

So haben sie gespielt HSG: Bucksteeg, Hünting; Krämer, Gorris, Delmich, Althoff (9/2), Markett (3), Brune, Borowski (1), Gebert (10), Walla (4), Mönkemeyer, Baier (6), Hagenström.

„Wir haben vieles von dem umgesetzt, was wir im Training einstudiert haben und waren vor allem endlich mal in der Crunchtime präsent”, so ein zufriedener Jonas Gorris nach dem Spielende. „Das war ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung und eröffnet Perspektiven auch über die Spielzeit hinaus.”