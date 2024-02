Schermbeck. Der Gemeindesportverband Schermbeck zeichnet die Besten des Jahres 2023 aus, WSV und SV Schermbeck landen auf den weiteren Plätzen.

Der Gemeindesportverband Schermbeck rief – und Schermbecks Sportler folgten: Auch in diesem Jahr setzten die Verantwortlichen die Tradition fort, die Sportlerinnen und Sportler des Vorjahres in gebührendem Rahmen zu ehren. Unterstützt von einigen Sponsoren hatte der Dachverband des Schermbecker Sportler unter Führung seines Vorsitzenden Hans Kutscher einen Galaabend im großen Saal der Gaststätte „Ramirez“ organisiert, der voll besetzt war. Und in diesem mehr als würdigen Rahmen ging der Titel für das abgelaufene Jahr 2023 an eine mehr als würdige Siegerin: Ronja Buddenkotte, Judoka des JC Bottrop 66, wurde mit großem Abstand zur Siegerin gekürt.

WSV-Schwimmerinnen auf Rang zwei

„An ihr führte in diesem Jahr kein Weg vorbei”, so Kutscher, der gemeinsam mit den Repräsentanten der Hauptsponsoren – Friedrich-Wilhelm Häfemeier und Norbert Scholtholt – den Siegerscheck an die 20-jährige Nachwuchssportlerin in Höhe von 750 Euro überreichte. Kutschers Meinung teilte auch die vom Gemeindesportverband benannte Jury, die Buddenkottes nationalen Meistertitel in der U-21-Klasse ebenso zu würdigen wusste wie den Sieg beim European-Cup in Prag und den fünften Platz bei der U-21-Weltmeisterschaft in Portugal.

Ronja Buddenkotte (rechts) in Aktion: Die Judosportlerin wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und zur Sportlerin des Jahres in Schermbeck gewählt. © FUNKE Foto Services | Heinrich Jung

Ronja Buddenkotte, die mit diesen drei außergewöhnlichen Leistungen in 2023 gleich dreimal zur Sportlerin des Monats gekürt worden war – neben der Vergabe von Wildcards so etwas wie das Entree zur Wahl – ging damit auch als Favoritin ins Rennen. Neu war dieses Gefühl für sie allerdings nicht: Bereits 2021 hatte sie sich gegen ein durchaus starkes Bewerberfeld durchsetzen und den Titel gewinnen können.

Schwerer tat sich die Jury bei der Vergabe der weiteren Platzierungen. Letztlich aber entschied sich das Gremium, das in diesem Jahr in der Besetzung Andreas Leistner, Wolfgang Lensing, Tim-Niklas Scholt, Hella Sinnhuber und Engelbert Bikowsi beriet, für die Masters-Schwimmerinnen des WSV Schermbeck, die bei der Kurzbahn-Europameisterschaft auf Madeira die Silbermedaille gewinnen konnten. Die 4 x 50-Meter-Freistilstaffel in der Besetzung Lanett Möning, Susanne Heisterüber, Sibylle Schneider und Tina Humm durfte sich neben dem zweiten Platz auch über einen Geldpreis in Höhe von 500 Euro freuen.

Mit 88 Jahren zum 55. Mal das Sportabzeichen

Große Ehre auch für die Nachwuchsarbeit des Fußball-Oberligisten SV Schermbeck. Für die gesamte Jugendabteilung nahm Jugendleiter Dino Venezia Scheck und Preis für den dritten Platz bei der Wahl in Empfang. Viermal reisten die Nachwuchsmannschaften von der A- bis zur D-Jugend zur Hallenstadtmeisterschaft nach Dorsten, gleich viermal kehrten sie auch als Sieger zurück. „Vor allem unsere U 17 hat das richtig gut gemacht”, so Venezia. Sie gewann in der Folge 2024 zunächst die Kreis-, danach auch noch die Westfalenmeisterschaft. Erst bei den Westdeutschen Titelkämpfen war die lange, erfolgreiche Reise dann zu Ende.

Das musikalische Rahmenprogramm kam bei der Abendveranstaltung des Gemeindesportverbandes Schermbeck von „Paradise“. © FUNKE Foto Services | Markus Joosten

Allerdings ging es an diesem Abend, der vom Musikduo „Paradise” untermalt und von Thorsten Schröder so launig moderiert wurde, dass Ulrich Stiemer, Stellvertretender Bürgermeister Schermbecks, ihn in Anlehnung an die Moderatoren-Größen Kai Pflaume und Thomas Gottschalk ganz einfach „Kai Gottschalk” nannte, nicht allein um Sieger und Platzierte. Das war schon gleich beim ersten Kandidaten klar. Heinz Wulf gelang das Kunststück, im abgelaufenen Jahr zum 55. Mal das Sportabzeichen zu erringen – und das mit 88 Jahren. „Dafür haben wir ihm als Sonderpreis einen Fresskorb überreicht”, so Kutscher.

Motto: „Wer meckert, fliegt raus“

Große Freude hatten auch sechs 14-jährige junge Damen, die an diesem Abend den Ehrenamtspreis erhielten. Aus Eigeninitiative hatten sich die Nachwuchs-Handballerinen des SV Schermbeck beim Vorstand gemeldet und Interesse angezeigt, als Schiedsrichterinnen Handballspiele zu leiten. Nach erfolgreicher Prüfung und jeder Menge Engagement heißt es nun bei den sechs neuen Handball-Autoritäten: „Wer meckert, fliegt raus.”