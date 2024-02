Hamminkeln. Die Bezirksliga-Handballer feiern einen klaren Sieg beim Uedemer TuS, die blau-weißen Damen sorgen selbst für jede Menge Spannung.

Die Bezirksliga-Handballer von BW Dingden haben ihre Erfolgsserie auf nun acht Siege aus den letzten neun ungeschlagenen Begegnungen ausgebaut. Beim Uedemer TuS feierten die Blau-Weißen einen ungefährdeten 32:25 (22:10)-Erfolg. Damit bleibt es weiter beim Dreikampf um den Aufstieg in die Verbandsliga mit dem Spitzenreiter TuS Lintfort II und den zwei Minuspunkten schlechter gestellten Teams der HSG Hiesfeld/Aldenrade III und eben BW Dingden.

Beste erste Hälfte unter Trainer Hillig

In Uedem hatte sich nach knapp einer Viertelstunde Spielzeit noch überhaupt nicht abgezeichnet, dass es für BWD so eine klare Angelegenheit werden könnte. Der Gast lag zu diesem Zeitpunkt mit zwei Treffern vorne (9:7). Doch dann lief es wie geölt, Trainer Hillig bezeichnete diese erste Hälfte im Nachhinein „als beste seitdem ich hier bin“. Dingden zog innerhalb von 15 Minuten auf 20:9 davon. „Wir haben hinten sehr gut gestanden und viele Tempogegenstöße gefahren“, erläuterte der Coach.

Nach der Pause das Spiel eher verwaltet

Dabei zeichnete sich besonders die linke Seite aus. „Das war richtig gut“, lobte Michael Hillig seine Akteure Vinith Balachandran und Martin Ewig. Die Chancenverwertung bezifferte der Dingdener Trainer in diesem ersten Durchgang auf 90 Prozent. Nach der Pause wechselte Hillig durch und „dann haben wir das Ergebnis auch ein Stück weit verwaltet“.

BWD: N. Duvenbeck, Wissmann; Balachandran (6), Sack (1), Y. Duvenbeck (8/4), Baumeister, Hegering, J. Bielefeld (4), L. Klein-Hitpaß, Scheper, Ewig (11), Ritte, T. Klein-Hitpaß, Joemann (2).

Dass es noch einmal so eng wurde, das haben wir uns selbst anzukreiden. Tobias Weidemann, Trainer der Bezirksliga-Handballerinnen von BW Dingden, nach dem knappen Sieg in Uedem.

Ebenfalls in Uedem feierten die Dingdener Damen, die zudem wie die Herren Rang drei einnehmen, einen Sieg. Mit 25:24 (15:13) ging es allerdings wesentlich enger zu. „Bis zur 43. Minute hatten wir beim Stand von 23:18 alles im Griff. Da sah es so aus, dass wir das Spiel gemütlich nach Hause schaukeln“, meinte Trainer Tobias Weidemann. Doch daraus wurde nichts. Sein Team habe die Linie verloren, so der Coach. „Dass es noch einmal so eng wurde, das haben wir uns selbst anzukreiden.“ In den letzten knapp drei Minuten fiel kein Treffer mehr.

BWD: Klein-Hitpaß, Ostendorf; Bußkamp (5), Terörde (2), Volmering, Weidemann, Geuting (4), Dienberg (3), Hendricks (3/2), Lage (4), Stenert (1), Richter (3/1).