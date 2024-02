Wesel. Max Mahn, Torjäger des PSV Lackhausen, steht bei vielen Vereinen auf dem Zettel. Nun sind in Wesel personelle Entscheidungen gefallen.

Er ist fraglos einer der Shootingstars in der Gruppe 2 der Fußball-Landesliga. Mit gerade mal 19 Jahren und ebenso vielen Treffern in 22 Partien hat Max Mahn die sowieso recht hochgesteckten Erwartungen des PSV Lackhausen bei weitem übertroffen. Dass er mit dieser Bilanz Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen - es waren gleich neun an der Zahl - weckt, verwundert überhaupt nicht. Eher überraschend kommt, dass der veranlagte Stürmer dem derzeitigen Tabellensechsten seine Zusage für die kommenden zwei Jahre gegeben hat. Sein Trainer dagegen hatte einen Verbleib erwartet. „Ich war schon sehr überzeugt davon“, sagt Björn Assfelder.

Das „who is who“ der hiesigen Oberliga

Die Namen der am PSV-Torjäger interessierten Verein liest sich wie das „who is who“ im hiesigen Oberliga-Bereich. Anfragen soll es gegeben haben vom VfB Homberg, Hamborn 07, SV Sonsbeck, 1. FC Kleve, Mülheimer FC und SV Schermbeck aus der fünfthöchsten Klasse, dazu gesellen sich noch SF 97/30 Lowick, BW Dingden und Westfalia Gemen. An einen ähnlich heiß umworbenen Lackhausener Kicker kann sich Assfelder nicht erinnern. „Dass er sich aus sechs Oberliga-Klubs einen hätte aussuchen können, dies gab es in der Güteklasse bisher eher nicht. Allein ein Timm Golley stand damals auch relativ stark im Fokus“, erzählt der 40-Jährige. Doch dessen Wechsel zu Fortuna Düsseldorf II habe recht schnell festgestanden.

Er fühlt sich halt in der Mannschaft total wohl, ist sehr angesehen - nicht nur wegen seiner Leistung, sondern auch als Typ. Björn Assfelder - PSV-Trainer, über seinen Torjäger Max Mahn

Max Mahn bleibt den Lackhausenern dagegen weiter treu. Die Gründe für diese Entscheidung sieht sein Coach auch in der sogenannten „Work-Life-Balance“. „Er wohnt in Drevenack, braucht fünf Minuten zur Arbeit und weitere jeweils fünf Minuten zu unserer Anlage und zu seiner Freundin“, zählt Björn Assfelder auf. Das eine Jahr im Regionalliga-Kader des 1. FC Bocholt habe ihn auch geprägt. Dort habe es einige Dinge gegeben, die „bei ihm nicht so auf die große Gegenliebe gestoßen sind“, sagt Assfelder.

Sagen auch mal „unangenehme Dinge“

Ganz anders sehe dies beim PSV Lackhausen aus. „Er fühlt sich halt in der Mannschaft total wohl, ist sehr angesehen - nicht nur wegen seiner Leistung, sondern auch als Typ“, erläutert Björn Assfelder. Weitere Mosaiksteine für seine Vertragsverlängerung seien auch im Trainerteam begründet. „Wir zeigen ihm eine ehrliche und vernünftige Perspektive auf, sagen ihm auch unangenehme Dinge.“ Das Gesamtpaket passe einfach für den im Sommer ins dritte Ausbildungsjahr gehenden künftigen Groß- und Außenhandelskaufmann.

Da müsste er immer funktionieren, das ist als 19-Jähriger doch noch gar nicht leistbar. Björn Assfelder - Trainer des PSV Lackhausen, über höherklassige Vereine

Zu diesem Gesamtpaket zählt sein Coach auch die weniger weiten Fahrten in der Landesliga sowie die Erwartungshaltung, die mit einem Wechsel zu einem höherklassigen Verein verbunden wäre. „Da müsste er immer funktionieren, das ist als 19-Jähriger doch noch gar nicht leistbar“, sagt Björn Assfelder. Beim Weseler Landesligisten setzt der Übungsleiter auch auf den Youngster, wenn es mal nicht so rund läuft. Dies kommt schon mal vor, im bisherigen Saisonverlauf aber eher selten.

Natürlich noch Luft nach oben

Ein Verbleib von Max Mahn bis zum Sommer 2026 ist damit allerdings nicht komplett in Stein gemeißelt. Zum einen könnten berufliche Veränderungen einen vorzeitigen Ausstieg bedeuten. Eine sportliche Hintertüre bleibt ebenfalls offen. „Wenn er etwas hat, was absolut passt, dann nageln wir ihn nicht auf die zwei Jahre fest“, versichert Assfelder, der aufgrund des Alters seines Torjäger natürlich noch Luft nach oben sieht. „Aber er macht schon sehr viel richtig.“

Hat dem PSV Lackhausen eine unbesfristete Zusage gegeben: Lennart Laader (links). © FUNKE Foto Services | Arnulf Stoffel

Max Mahn ist jedoch nicht die einzige Personalie, die beim PSV Lackhausen mittlerweile festgezurrt wurde. Bei vier schon fast als Urgesteine zu bezeichnende Kicker hat sich die Zukunft ebenfalls geklärt. Lennart Laader, Stephan Sanders, Lauritz Meis und Johannes Bruns „haben auf unbefristete Zeit verlängert“, erzählt ihr Trainer. Hinzu kommen noch die Zusagen von Noah Habig und Felix Gehrmann, der mit 20 Jahren das Sturmduo der Youngster am Molkereiweg bildet.

Weitere Gespräche im „Akkord“ führen

Sieben Akteure haben also bei PSV Lackhausen verlängert, mehr Gespräche sind aber auch noch nicht geführt worden. „Wir werden das jetzt im Akkord abarbeiten“, kündigt Björn Assfelder an. Sein Wunsch ist es, dass alle bleiben und niemand von außerhalb geholt werden muss. „Da sehe ich uns auf einem sehr guten Weg.“