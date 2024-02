Bocholt. Ex-Coach Niko Laukötter hat sogar die Kabineneinrichtung abgebaut. Manuel Jara, Technischer Direktor des 1. FC Bocholt, gibt Antworten.

Der 1. FC Bocholt ist derzeit in aller Munde. Doch während die „Erste“ in der Fußball-Regionalliga trotz der verlorenen Tabellenspitze für Furore sorgt, sorgt die Reserve der „Schwatten“ in der Kreisliga A (Rees-Bocholt) für Verwunderung bis Empörung. Sie war zuletzt zum Heimspiel gegen den SV Brünen nicht angetreten und schenkte damit als Aufstiegsaspirant einer Mannschaft im Abstiegskampf kampflos drei Punkte.