Wesel. Der Weseler TV war terminbedingt nur mit einer kleinen Delegation bei den Hallen-Nordrheinmeisterschaften in Düsseldorf am Start.

Die Nordrheinmeisterschaften der Leichtathletik in der Halle für die Altersklasse U16 sowie der Senioren fanden in Düsseldorf statt. Terminbedingt konnten nur wenige Athleten des Weseler TV antreten. Anni Groos (W15) schaffte im Stabhochsprung mehrere fehlerfreie Versuche und scheiterte schließlich an der Höhe von 2,60 Meter, womit sie sich dennoch den Bronzerang sicherte. „Ich bin gar nicht so richtig in den Wettkampf gekommen. Ich fühlte mich in bisschen schlapp, bei den Anläufen fehlte die Spritzigkeit, was sich dann auch am Stab bemerkbar machte. Von daher bin ich mit Bronze eigentlich zufrieden“, so ihr Fazit.

Maleen Gruhn (W14) kam über 60 Meter Hürden trotz einer neuen persönlichen Bestzeit von 11,11 Sekunden nicht in den Endlauf. Auch Katharina Peplau (W14) lief über 800m in 2:50,24min neue Bestzeit. Die 4x200m-Staffel mit Groos, Schumann, Gruhn und Peplau holte sich in ihrem Lauf in 2:05,28min den dritten Platz.

Marcel Haupt holte bei den Senioren M45 über 200m in 26,02s Silber und gewann zudem seine Paradedisziplin, den Dreisprung mit 11,83m. Trainer Wolfgang Schroller: „Marcel hat heute alles umgesetzt, woran wir die letzten Wochen gearbeitet haben. Neben den Medaillen sind ja auch zwei neue persönliche Bestleistungen herausgesprungen. Zudem war es ein prima Test für die Deutschen Seniorenmeisterschaften nächste Woche in Dortmund.“