Hamminkeln. Der Fußball-A-Ligist profitierte von der Absage des 1. FC Bocholt II, doch gegen SC TuB Mussum reicht es auch nach 90 Minzen zum Sieg.

Sie können es auch auf dem Platz. Nachdem die A-Liga-Kicker des SV Brünen am vergangenen Wochenende Nutznießer des Chaos um den 1. FC Bocholt II waren, der letztlich die Punkte abgeschenkt hatte, feierte das Team des Trainerduos Michael Stenk und Rene Olejniczak nun im Nachholspiel gegen den SC TuB Mussum einen 2:1 (2:1)-Heimsieg. Damit hat sich der Bezirksliga-Absteiger einiges an Luft zur gefährdeten Region verschafft, bei vier A-Liga-Absteigern - dazu müssten es in den Bezirksligen drei aus dem hiesigen Kreis erwischen - wären es sechs Zähler.