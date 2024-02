Am Niederrhein. In der Fußball-Kreisliga treffen am Sonntag mit dem SV Bislich und SV Brünen zwei Teams aufeinander, die bestens gestartet sind.

Die Abendgestaltung am Mittwoch stand eigentlich schon fest. Aycin Özbek wollte sich mal wieder zur Anlage an der Hamminkelner Bergstraße aufmachen - ein Weg, den er bestens kennt. Schließlich coachte der derzeitige Trainer des Fußball-A-Ligisten SV Bislich bis zur Saison 2019/20 fünf Spielzeiten lang den an eben jener Straße beheimateten SV Brünen. „Aber ich stand schon vergangenen Sonntag 90 Minuten im Regen, da musste ich mir das nicht noch mal antun“, erzählt der 50-Jährige. So startet er am Sonntag (15 Uhr) gegen seinen Ex-Verein ohne die ganz frischen Erkenntnisse des Brüner 2:1 über Mussum in das Nachbarschaftsduell.