Hamminkeln. Viele Spielpausen warten noch auf den Volleyball-Zweitligisten, dessen Zukunft Ende der kommenden Woche geklärt sein soll.

Wenn die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden den Doppelspieltag mit den Heimpartien in der Halle am Mumbecker Bach am Samstag (19.30 Uhr) gegen SC Potsdam II und am Sonntag (15 Uhr) gegen VCO Berlin hinter sich haben, folgen bis zum Saisonende noch vier Partien. Und die strecken sich bis zum 20. April hin. Immer wieder erwarten die Blau-Weißen Pausen, die allerdings auch für die Planung der neuen Saison genutzt werden können. So kommen am Ende der nächsten Woche der Gesamtvorstand und die Abteilungsleitung zusammen, um die Zweitliga-Zukunft zu besprechen.