Am Niederrhein. In der Kreisliga A müsste der PSV Lackhausen II am Sonntag am Hünting antreten. Nur eines ist wohl klar: Ein 0:10 gibt‘s diesmal nicht.

Taner Demir wird am Sonntag definitiv nicht mit den A-Liga-Kickern des PSV Lackhausen II zum Bocholter Hünting reisen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Weseler Trainer über Insiderinformationen verfügt, wie es mit dem 1. FC Bocholt II nach dem Trainerrücktritt, dem Spieleraufstand und dem Nichtantritt vergangenen Sonntag gegen den SV Brünen weitergeht. Vielmehr verabschiedet sich der Coach nach dem Freitagtraining in den Urlaub. Ob sein Team in Bocholt um Punkte kämpft, steht dagegen weiterhin nicht fest.