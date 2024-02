Hamminkeln. Unter dem Motto „verlieren verboten“ geht der Fußball-Bezirksligist Hamminkelner SV in das Heimspiel gegen den Uedemer SV.

Nachdem es die Bezirksliga-Fußballer des Hamminkelner SV trotz einer äußerst ansprechenden Leistung am vergangenen Wochenende verpasst haben, den Abstand zur gefährdeten Zone zu wahren, ist der Druck wieder ein wenig gewachsen. Im Heimspiel gegen den Uedemer SV will das Team von Trainer Nikolay Glouhtchev am Sonntag (15 Uhr) die Scharte auswetzen und mit einem dreifachen Punktgewinn untermauern, dass der HSV keineswegs in die Abstiegsregionen der Tabelle gehört. „Wir spielen gegen einen direkten Konkurrenten, der in der Tabelle lediglich zwei Punkte hinter uns liegt”, so der Coach der Hamminkelner Kicker. „Insofern ist die Bedeutung dieses Spiels enorm hoch. Wir dürfen auf keinen Fall verlieren.”