Schermbeck. Als Tabellendritter reist der SV Schermbeck am Sonntag zum Tabellendrittletzten Victoria Clarholz. Personelle sieht es sehr gut aus.

Die gute Form des vergangenen Wochenendes bestätigen und punkten: Das ist der Vorsatz, mit dem die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck in das anstehende Wochenende gehen. Nach dem beeindruckenden 3:0-Heimsieg gegen die zuvor sechs Spiele unbezwungene Westfalia aus Rhynern steht am Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel bei Victoria Clarholz die nächste schwere Prüfung an. Für den Tabellendritten von Trainer Sleiman Salha geht es vor allem darum, mit einem weiteren Dreier die gute Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg mindestens zu verteidigen. „Wir wollen natürlich weiter oben dran bleiben und Kontakt zu Dortmund und Lotte halten”, sagt der SVS-Coach im Vorfeld der Partie. „Insofern möchten wir gern den nächsten Auswärtserfolg folgen lassen.”