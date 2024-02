Wesel. Die beiden besten Defensiven der Landesliga und zwei Trainer mit ähnlichem Auftreten treffen am Sonntag am Molkereiweg aufeinander.

Die Trainer haben eine Menge gemeinsam: Beide coachen einen Fußball-Landesligisten, gehören nicht zu den Lautsprechern ihrer Gilde, bleiben ihren Vereinen (meist) über Jahre treu, geben sich in ihrer Zielsetzung eher zurückhaltend und sind in der Spielanalyse in der Regel um Objektivität bemüht. Allerdings eine Parallele hätten sich Björn Assfelder und Jürgen Startmann liebend gerne erspart. Vor dem Derby am Sonntag (15 Uhr) am Molkereiweg zwischen dem PSV Lackhausen und BW Dingden hat es sie mit Erkältungssymptomen erwischt. Einer weiß dabei, wo er sich das Unwohlsein eingefangen hat.