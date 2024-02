Am Niederrhein. Am Freitagabend trafen sich Manuel Jara und Christopher Schorch, um die nahe Zukunft des Fußball-A-Ligisten 1. FC Bocholt II zu klären.

Eine Entscheidung ist auch am Freitagabend nicht gefallen. „Aber ich habe jetzt eine ganze Menge mehr Hoffnung als noch gestern oder am Mittwoch“, erzählt Manuel Jara, Technischer Direktor für die Jugend und die zweite Mannschaft des 1. FC Bocholt II. Jara und der Sportliche Leiter Christopher Schorch hatten sich mit einigen Kickern aus der A-Liga-Garnitur getroffen, um nach dem Rücktritt von Trainer Niko Laukötter und den anschließend abgeschenkten drei Punkten vergangenen Sonntag gegen den SV Brünen über die weitere Zukunft, speziell das Spiel am Sonntag gegen den PSV Lackhausen II, zu beraten.