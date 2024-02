Wesel. Der Handball-Verbandsligist liegt zwischenzeitlich schon mit sieben Toren im Hintertreffen, eine Umstellung hilft dann weiter.

Die Ergebnisse passen noch nicht, die Entwicklung aber stimmt. So jedenfalls fiel das Fazit von Trainer Jonas Gorris aus, der am Samstagabend eine 24:25 (10:15)-Niederlage seiner Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel miterleben musste, im Nachgang aber keineswegs unzufrieden war. Im Auswärtsspiel bei SC Rot-Weiß Oberhausen galt seine Mannschaft im Vorfeld als großer Außenseiter, am Ende aber mussten er und seine Spieler sich ärgern, die verdienten Punkte nicht eingefahren zu haben. „Wir haben im Angriff zu viele freie Bälle verworfen”, so der Coach, der nach Spielschluss Ursachenforschung betrieb und mit der Torchancenverwertung haderte. „Dennoch hat es heute richtig viel Spaß gemacht.“