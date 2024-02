Am Niederrhein. In der Tischtennis-Landesliga untermauert der Tabellenzweite seine Ambitionen auf die Teilnahme zur Verbandsliga-Relegation.

Tobias Feldmann lag am Samstag flach. Eine Grippe hatte den Spitzenspieler von BW Dingden zur Ruhe gezwungen. An einen Einsatz in der Partie beim TTC Bottrop 47 II war für den besten Spieler der Tischtennis-Landesliga, der bislang alle seine 29 Einzel gewann, nicht zu denken. In Schwierigkeiten geriet der Tabellenzweite trotzdem nicht, und das obwohl in Jonas Gerten auch noch der Spieler auf Position sechs ausfiel.